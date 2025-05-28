Opera, yapay zekâ ile desteklediği yeni internet tarayıcısı Opera Neon'u duyurdu. Yapay zekâ destekli özelliklere sahip olan tarayıcı, en çok da otonom yapısı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki Opera Neon, ne zaman erişime açılacak.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome'un en güçlü rakiplerinden olan Opera, dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yeni internet tarayıcısı "Opera Neon"u duyurdu. Opera Neon, sahip olduğu yapay zekâ destekli özelliklerle tüketicilerin favorileri arasına girmeyi başaracak gibi duruyor. Peki Opera Neon, tüketicilere neler vadediyor?

Opera Neon'un en dikkat çeken özelliği, otonom bir yapıya sahip olması. Evet, yanlış duymadınız; Opera Neon, yapmak istediğiniz bir işi sizin yerinize tamamlayabiliyor. Opera'nın yeni tarayıcısı, henüz erken aşamada olsa da kullanıcıların internet alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirmeyi başaracak.

Akıllı, hızlı ve yüksek etkileşimli!

Opera'nın otonom tarayıcısı, Chat, Do ve Make gibi yapay zekâ destekli özelliklerle donatıldı. Chat, tahmin edebileceğiniz üzere hızlı internet araştırmaları yapmanızı sağlıyor. Do özelliği, bir yapay zekâ operatörü olarak karşımıza çıkıyor ve kullanıcının otel rezervasyonu yapma gibi işlemlerini otomatik olarak hallediyor. Make ise oldukça geniş kapsamlı bir ajan ve kullanıcının ne yapmak istediğini anlıyor, yorumluyor ve kullanıcı yerine harekete geçiyor. Böylelikle bugüne kadar saatler süren çalışmalar, Opera Neon ile hızlıca tamamlanacak.

Opera Neon, henüz tüm kullanıcıların erişimine açık değil. Ancak dileyen kullanıcılar, Opera Neon'u ilk kullanan kişiler arasında yer almak için bekleme listesine kayıt yaptırabilirler. Eğer siz de Opera'nın yeni tarayıcısı için şimdiden sıraya girmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İşte çok konuşulan lansman videosu: