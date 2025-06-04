Google Chrome'da tespit edilen ve bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline düşmesine yol açacak önemli bir güvenlik açığı yeni güncellemeyle giderildi.

Google, popüler tarayıcısı Google Chrome’un masaüstü sürümünde tehlikeli bir güvenlik açığı tespit etti ve bu açık aktif olarak kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmaya başlandığından, kullanıcıların tarayıcılarını bir an önce güncellemesi gerekiyor.

Tespit edilen açık, Google Chrome’un JavaScript motoru olan V8’de bulunuyor ve uzmanlar tarafından oldukça ciddi (8.8 puan) olarak değerlendirilmiş durumda. Kısaca açıklamak gerekirse kötü niyetli bir kişi, sizi hazırladığı zararlı bir siteye yönlendirerek bilgisayarınızda kontrolü ele geçirebilir, verilerinizi çalabilir ya da başka zararlı yazılımlar yükleyebilir durumda.

Google hızla yeni güncelleme yayımladı

Google, bu güvenlik açığını Chrome’un 137.0.7151.68 sürümüyle düzeltti ve güncellemeyi hem Windows, hem macOS hem de Linux kullanıcıları için yayınlandı. Google Chrome çoğu zaman kendi kendini otomatik olarak güncellese de manuel olarak kontrol etmenizde de fayda var.

Google Chrome menüsüne girin > Yardım > Google Chrome Hakkında kısmına tıklayın. Açılan sayfa da güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer yeni sürüm varsa “Yeniden Başlat” butonuna basarak güncellemeyi tamamlayabilirsiniz.