Apple’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği iOS 14 tanıtımının ardında işletim sistemi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni işletim sisteminde Google ürünleri daha iyi çalışacak.

Amerikalı teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni mobil işletim sistemi iOS 14’ü açıklamıştı. Bu işletim sistemiyle birlikte Google ürünlerini iPhone cihazlarında kullanmak da daha kolay hale geldi.

Artık iPhone kullanıcıları Google Arama Widget’ını ana ekranlarına ekleyebilecek, Chrome’u varsayılan tarayıcıları haline getirebilecek. Ayrıca yakın zamanda iPhone ve iPad’lerde Gmail’i varsayılan e-posta uygulaması olarak belirleyebilecek.

Google aramaları yapmak daha kolay olacak

iOS 14’te artık ana ekrana Google Arama eklentisini kurmak mümkün oluyor. Bu da Google aramalara daha hızlı bir erişim sağlamayı mümkün kılıyor. Kullanılabilecek iki widgettan biri yalnızca aramayı içeriyor. Diğeri ise arama kutusunun altında yer alan 3 farklı düğmeyle geliyor.

Arama özelliğini ana ekrana eklemek için ekrana uzun süre basmak gerekiyor. Ardından ekranın köşesinde yer alan artıya basarak arama açılıyor. Burada Google’ı arayarak Widget’ı bulup ekrana ekleyebiliyorsunuz.

Chrome’u da kendi standart tarayıcınız olarak ayarlamanız iOS 14 ile mümkün oluyor. Böylece bilgisayarınızdaki tarayıcınız ile mobildeki tarayıcınız arasında daha gelişmiş bir senkronizasyon sağlamayı mümkün kılıyor. Ayrıca daha kişiselleştirilmiş korumalar sağlıyor. Tasarımları da uygun hale getirmek için Chrome kullanılabiliyor.

Google Chrome ve Gmail nasıl varsayılan hale getirilir?

Chrome’u varsayılan tarayıcınız haline getirmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açın, Chrome seçeneğini görene kadar aşağıya inin ve Chrome’a basın.

uygulamasını açın, seçeneğini görene kadar aşağıya inin ve Chrome’a basın. Varsayılan Tarayıcı Uygulaması seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Chrome seçeneğini işaretleyin.

Gmail uygulamasını varsayılan mail adresi haline getirmeniz için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Telefonunuzdan ayarlar kısmına girin ve Gmail’i görene kadar aşağıya inin.

görene kadar aşağıya inin. Varsayılan Mail Uygulaması seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Gmail seçeneğini seçin.

Böylece Apple cihazlarınızda Google uygulamalarını daha kolay bir şekilde kullanabileceksiniz. Böylece Apple da daha önce karşılaştığı diğer rekabet karşıtı olma suçlamalarından kurtarabilecek.