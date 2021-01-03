Chromium Tabanlı Tarayıcılar, Antivirüs Hata Yaması Alacak

Günümüzde birçok internet tarayıcısının üstüne geliştirildiği açık kaynak kodlu Chromium'un kaynak sitesinde yeni bir güncelleme tespit edildi. Bu güncellemede Chromium tabanlı tarayıcıların antivirüs kullanımına odaklanılıyor.

İlk olarak 2008 yılında yayınlanan açık kaynak kodlu internet tarayıcısı projesi olan Chromium'un kaynak sitesinde, yeni bir güncelleme keşfedildi. Buna göre yeni güncellemede, Chromium ve Chromium ile bağlantılı diğer tarayıcılarda antivirüs kullanımına odaklanılıyor.

Google programlama uzmanı ve eski Valve çalışanı Bruce Dawson tarafından yayınlanan bu güncellemede, Chromium ve Chromium tabanlı tarayıcıların antivirüs yazılımları çalıştırırken karşılaştıkları sorunların ele alınması bekleniyor.

Chromium'a, antivirüs hata yaması

Digital Information World'e yer alan habere göre sorun, yeni indirilen dosyalara kilitlenen antivirüsler etrafında meydana geliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre JavaScript'in ImportantFileWriter işlevinden faydalanan tüm dosyalar, bu durumdan etkileniyor. Dawson'a göre bu sorunun çözümü, ReplaceFile işlevini birkaç kere yenilemek ve eski dosyaların kopyalarını oluşturmak.

Dawson, ayrıca yeniden deneme sayısının not edileceğini ve geliştiricilere daha kalıcı çözümler bulması konusunda yardımcı olacağını da dile getiriyor. Dawson, bu güncellemenin sadece Windows ile sınırlı olduğunu da dile getiriyor. Dolayısıyla bu sorunun sadece Windows'ta olduğunu da söyleyebiliriz ancak şu an için bu konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bu güncellemeler Chromium'a ek olarak Chromium tabanlı Google Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılarda da görülebilecek. Tabii bu tür güvenlik sorunlarına çözümlerin getirilmesi oldukça önemli. Avast, geçtiğimiz aralık ayında yayınladığı bir raporda Chrome ve Edge kullanıcılarının etkilenebileceği zararlı eklentilerden bahsetmişti. Bu eklentiler, kullanıcıların tarayıcı verilerini çalabiliyordu. Dolayısıyla geliştiricilerin bu tür konulara eğilmesi oldukça önemli.