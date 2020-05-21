Huawei'den Dimensity 800'lü Yeni Bir Telefon Geliyor

Huawei, orta seviyede MediaTek'in Dimensity 800 işlemcisini kullanan yeni bir alternatifle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin Dimensity 800'lü yeni akıllı telefonu Geebench'te ortaya çıktı.

Huawei akıllı telefonları şirketin kendi geliştirdiği Kirin işlemcilerle görmeye alıştık. Ancak Huawei'nin alt markası Honor'un Başkanı Zhao Ming, Honor X10'un lansmanında markanın gelecekte MediaTek işlemcileri de kullanacağını söyleyerek değişime işaret etti.

Zhao Ming'e göre MediaTek, Honor ile çeşitli ürün gruplarında markanın ilk yıllarından bu yana iş birliği yapıyor. Şirket, gelecekte MediaTek'in 5G işlemcilerinden yararlanacak ve MediaTek ile ortaklığını sürdürecek. Honor başkanının bu ifadelerinin ardından Dimensity 800 işlemcili yeni bir Huawei akıllı telefonu Geekbench'te göründü.

Huawei, Dimensity 800 işlemcili bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

Geekbench'te DVC-AN00 model numarasına sahip yeni bir Huawei telefonun göründü ve şirketin MediaTek ile daha yakından çalışacağı günler çok uzak değil gibi görünüyor. Yeni akıllı telefon, MediaTek'in MT6873 model numaralı Dimensity 800 yonga seti ile birlikte gelecek.

Huawei'nin Dimensity 800'lü gizemli telefonu Geekbench'teki bilgilere göre Android 10 işletim sistemini kullanıyor ve 6 GB RAM'e sahip. Sekiz çekirdekli olduğu görülen MT6873 işlemcisi 2.0 GHz saat hızında çalışıyor. Akıllı telefonun işlemcisinin Geekbench 5.1'de tek çekirdekte 526 puan, çoklu çekirdekte 2088 puan aldığı görülüyor.

Huawei, Dimensity 800 ile orta seviyede yeni alternatifler üretebilir

MediaTek, şu anda 5G destekli telefonlara Dimensity 1000L/1000/1000 + ve Dimensity 820 işlemcileriyle güç veriyor. Yonga üreticisi, son dönemde oldukça güçlü ve rekabetçi 5G yongalarıyla karşımıza çıktı. Huawei ve Honor için Kirin işlemcili akıllı telefonların yanı sıra 5G destekli yeni alternatifler, pazardaki çeşitliliği artırabilir.

En son Honor X10, 9 adet 5G frekans bandını destekleyen bir akıllı telefon olarak tanıtıldı ve bu sayıda 5G bandı kullanan ilk akıllı telefon oldu. Çinli üreticiye göre, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, daha fazla frekans bandına sahip çok fazla akıllı telefon göremeyeceğiz. Ancak Dimensity 800 işlemcili telefonlar orta seviyede uygun fiyatlı alternatifler sunabilir.