Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın: Arkamda Güçler Vardı

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' ile binlerce kişiyi dolandırıp mağdur eden Mehmet Aydın, TV100'ün sorularını yanıtladı. Aydın, açıklamasında o dönemde arkasında büyük bir güç olduğunu ifade etti.

Türkiye'de son yıllarda karşılaşılan en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olan Çiftlik Bank olayında binlerce mağdurun milyonlarca lirasını da alıp kayıplara karışan Mehmet Aydın, geçtiğimiz aylarda teslim olmuştu.

Türkiye'ye getirildikten sonra ifadelerinde sık sık 'kendisinin de mağdur olduğunu' söyleyen Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ilk mahkemede tutuklanmştı. Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde TV100'ün sorularını yanıtladı.

''Benim o dönemde arkamda bir güç vardı'':

TV100 tarafından yöneltilen "Çiftlik bank sisteminde sizin sadece görünen yüzü olduğunuz ancak çok daha farklı güçler tarafından bu sistemin yönetildiği iddia ediliyor. Başından beri yalnız mıydınız?" sorusuna, "Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi. Dönemin sivil, askeri, bürokrasiden, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, belediye başkanları, kaymakamlar, askeri, polisi her kesimden “yürü Mehmet arkandayız, sonuna kadar yanındayız, sen devlet için faydalı olanı yapıyorsun seni destekliyoruz” diyen yüzlerce insan vardı'' şeklinde yanıt veren Aydın, kaçak olduğu dönemde yaşanan gelişmeler hakkında da konuştu.

''Yurt dışındayken Çiftlik Bank’a para yatıran kişi ya da kişilerle irtibatınız oldu mu?'' sorusuna, zaman içinde irtibatını kopardığını belirterek yanıt veren Aydın, ''Interpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, grup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurt dışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurt dışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım'' ifadelerini kullandı.

''IŞİD ve yerel mafya benden para istedi'':

Interpol tarafından aranırken ülke değiştirmeyi nasıl başardığı sorulan Mehmet Aydın, Uruguay'dan Brezilya'ya geçiş yaptığını; burada herhangi bir pasaport kontrolü olmadığı için sorun yaşamadığını ve kimseye rüşvet vermeden geçiş yaptığını söyledi.

Çiftlik Bank'ın yükselişte olduğu dönemlerde yargı ve bürokrasi dünyasından pek çok destekçisi olduğunu belirten Aydın, ''Tehditler ve şantajlara karşı terör örgütü IŞİD ve yerel mafya benden para istediler. Bunlara karşı durduğum için medyadaki güçlerini kullandılar, fitili ateşlediler'' ifadelerini kullandı.

Mal varlığına el konulduğu döneme kadar sözleşme kapsamında ana para iadesi için ihtarname gönderen bazı üyelere ödeme yapıldığını belirten Aydın, Çiftlik Bank'a para yatıranlar arasında birçok ünlü isim olduğunu ancak isimlerini veremeyeceğini söyledi.