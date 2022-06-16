Çikolataların Üzerinde Neden Beyaz İzler Oluşur?

Aldığınız çikolatanın üzerinde neden beyaz izler oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere hiç açılmasa dahi üzerinde beyaz izler bulunabilen çikolataların neden bu izlere sahip olduğunu açıkladık.

Herkes kendini bazen şımartmak isteyebilir. Kendimizi tatlıyla şımartmak istediğimizde ilk ve en iyi alternatiflerden biri çikolatadır. Ağızda eriyerek adeta lezzet patlaması yaşatan çikolata, dünyanın en popüler tatlıları arasında yer alıyor. Peki evlerimize aldığımız çikolataların neden bazen üzerinde beyaz izler oluştuğunu hiç düşündünüz mü?

Dışarıdan satın alıp bozulmasın diye dolaba koyduğunuz çikolatayı birkaç gün sonra açtığınızda üzerinde beyaz izler oluştuğuna muhtemelen siz de şahit olmuşsunuzdur. Bugün sizlere çikolatanın üzerinde neden beyaz iz oluşur, eğer tüketilirse sağlığa zararı olur mu gibi soruların cevabını vereceğiz.

Çikolatanın üzerinde neden beyaz izler oluşuyor?

Öncelikle şuna bir açıklık getirelim: Oluşan beyaz izler, çikolatanın küflendiği veya bozulduğu anlamına gelmiyor. En basit haliyle anlatmak gerekirse içerisindeki şeker veya yağın ayrıştığı durumlarda bu izlere rastlıyoruz. İki farklı şekilde oluşabilen bu izlerin şeker nedeniyle oluşanına "Sugar bloom", yağ nedeniyle oluşanına ise "fat bloom" deniliyor. Bu iki ayrışma da sonuç olarak birbirine benziyor ama oluşma süreçleri biraz daha farklı.

Çikolatanın içindeki şekerin ayrışmasıyla oluşan izler

Şekerin ayrışması sonucu oluşan izlerin sebebine baktığımızda karşımıza nem çıkıyor. Su yoğunluğunun yüksek olduğu nemli hava, çikolatanın yüzeyindeki şeker kristallerini çözer ve pudramsı bir kıvama sokar. Eğer çikolata bu sebepten beyazlaşmışsa, o beyaz çizgileri tükettiğinizde normalin üstünde tatlı olduğunu görürsünüz. Karşılaşılan bu olay genelde çikolatanın uygun olmayan saklama koşullarında tutulmasından kaynaklanıyor.

Çikolatanın içindeki yağın ayrışmasıyla oluşan izler

Çikolatanın üzerinde oluşan izlerin bir diğer sebebi olan yağ ayrışmasına baktığımızda ise karşımıza saklama koşullarının kötülüğü ve kötü bir tavlama işlemi çıkıyor. Kakao'nun özü olarak kabul edebileceğimiz kakao yağı, çikolatanın içerisinde farklı fazlarda yer alır. Her faz kakao yağının farklı derecelerde eridiğini gösterir. Bunlar arasında en başarılısı ise 34 derecede eriyen tip 5 olarak kabul edilir.

Çikolata ustası, çikolatayı sürekli eritip katılaştırarak bu erime derecesine ulaşabilir. 34 derecede eriyen bir çikolata, vücut sıcaklığınızda dahi eriyebilecektir. Bu da ağzınızda bir şölen olacağı anlamına geliyor. Bu çikolatalar da herhangi bir tat eksikliği yaşanmasın diye 14 ila 18 santigrat derecelerde saklanır. İşte bu kakao yağı, özellikle nakliye aşamasında ideal sıcaklıklardan uzak olunca karşımıza beyaz - gri renklerde çizgiler çıkar. Bu aşamada çikolatanın içerisindeki kakao gibi sıvı yağlar, çikolatanın içerisinden yüzeye çıkar. Sıcaklıkların düşüp aniden yükseldiği yerlerde kakoa yağı ayrışır ve kılcak deliklerden çikolatanın üstüne çıkarak beyaz izler oluşturur.

Çikolatanın üzerindeki beyaz izler zararlı mı?

Çikolatanın üzerinde -ister şekerden isterse de yağdan kaynaklı iz olsun- bilinen bir zararı yoktur. Malzemelerden ayrışması sonucu oluşan bu izler herhangi bir zarar oluşturmasa da tat bakımından bazı kayıplar yaşanabilir.

Çikolatalarınızda beyaz izler oluşmaması için neler yapmalısınız?

Çoğu kişi çikolataları buzdolabında saklasa da aslında çok doğru bir şey yapmıyorlar. Dışarıya göre daha nemli olan buzdolapları çikolatalardaki şekeri nemle toplayarak beyaz izler oluşmasına neden olur. Evde en iyi saklama yöntemi, nemsiz ve karanlık bir yerde saklamaktır. Örneğin çok sıcak olmayan kiler gibi yerler çikolatalarınızı saklayabileceğiniz özel yerlerdir. Ayrıca hava almayan saklama kapları beyaz izlerin oluşumunu engellemek için güzel alternatifler olabilir.

Beyaz izlere sahip çikolatalara neler yapabilirsiniz?

Eğer beyaz ize sahip çikolataları yemek istemiyorsanız, güzelce eritip tüketebilirsiniz. Eritme işlemi, tat farklılıklarını da büyük ölçüde yeniden homojen hale getirecektir.

Bugün sizlere çikolatanın üzerinde oluşan beyaz izlerin sebebini açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında yazmayı unutmayın.

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