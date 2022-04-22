Kinder'in Türkiye Üreticisinden Toplatma Kararı Açıklaması

Dün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı Kinder ürünleri için toplatma kararı alındığı açıklamasından sonra Ferrero Türkiye'den aydınlatıcı bir açıklama geldi. Şirket, toplatma kararı alınan söz konusu ürünlerin Türkiye'ye ithalinin ve satışının olmadığını, üretilen ürünlerin de güvenli olduğunu belirtti.

Son günlerde Avrupa gündemini meşgul eden Kinder çikolatalar, pek çok ülkede Salmonella salgını endişesi nedeniyle toplatılmıştı. Benzer bir karar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün de paylaşılmıştı. Bakanlık, Avrupa Birliği’nin bildirdiği Kinder Schoko Bons ürününü iki partisi için toplatma kararı almıştı.

Bu karar Türkiye’deki Kinder çikolatalara yönelik tedirginliği artırırken, Kinder çikolataların üreticisi Ferrero’nun Türkiye ayağından bugün resmi bir açıklama geldi. Ferrero Türkiye, toplatma kararı verilen söz konusu Schoko Bons ürünlerinin ithalatının ya da satışının yapılmadığını açıkladı. Ferrero Türkiye’nin açıklaması şu şekildeydi:

Ferrero Türkiye, ürünlerinin güvenli olduğunun teyit edildiğini açıkladı:

“Kinder ürünleri ile ilgili T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının 21.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği’nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye’de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir.

Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için [email protected] adresinden veya 444 73 77 nolu Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız.”