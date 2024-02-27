Söz konusu Doom olunca artık garip garip yerlerde oyunun oynanmasına şaşırmıyoruz. Gebelik testinde bile çalıştırılan oyunu elbette bir çim biçme makinesinde de oynamamız şaşırtıcı değil.

Oyun tarihinin en ikonik yapımları arasında yer alan Doom'da, yalnız bir asker olarak üzerimize atılan manga manga iblisi bir silah ve bir elektrikli testeremsi kılıç yardımı ile biçiyorduk. Şimdi ise gerçek bir çim biçme makinesi ile bu görevi devam ettirmemiz mümkün.

Normal şartlar altında Doom'u oynanması beklenmeyen bir yerde gördüğümüzde, işin arkasından serinin meraklı bir hayranının çıkmasına alışkınız. Bu defa çim biçme makinesi üreticisi Husqvarna, işi onlara bırakmadan kendileri Bethesda ile iş birliği yapmış durumda. Bazı üst düzey modellerde, 1993 yapımı Doom cihazlara ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Bu defa iş hayranlara kalmadı

Doom oynanabilir çim biçme makineleri, Nisan ayında Nera modelinin piyasaya çıkmasıyla beraber hayatımıza girmiş olacak. Oyunun oynanışı ise oldukça pratik. Yuvarlak ayar düğmesini çevirerek sağa sola döndüğümüz oyunda, ayar düğmesini bastırarak ateş edebileceğiz. Yürümek için ise başlatma düğmesine basılı tutmamız yeterli olacak. Oyunu ise modellerin üzerinde yer alan minik ekranda görüntüleyebileceğiz.

Bu ilginç girişim, gelecekte çok daha farklı bir Doom (ya da benzeri başka bir oyun) deneyiminin kapısını aralayabilir. Şimdilik küçük bir eğlence sunan bu teknoloji, ileride artırılmış gerçeklik gözlükleriyle birleştiğinde çimlerimizi mini mini yaratıklara çevirip onları biçmemizi, böylece yüksek puanlar toplayıp rekabet ettiğimiz bir oyunda yer almamızı sağlayabilir.