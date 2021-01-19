Çin'in Koronavirüs Gerçeklerini Nasıl Gizlediği Ortaya Çıktı

İngiltere'de bu akşam itibarıyla yayınlanacak bir belgesel, Çin'in koronavirüs salgınının ilk günlerinde gerçekleri nasıl örtbas ettiğini ortaya koyacak. Belgeselde bizzat Çinli sağlık görevlilerinin açıklamaları da bulunuyor.

İngiltere’nin ITV kanalında bu akşam, 2020’nin tamamını etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk günlerini ve Çin’in salgının başlangıç yöneminde gerçekleri çarpıtarak ya da gizleyerek salgının yayılmasına önayak olduğunu ileri süren son derece dikkat çekici bir belgesel yayınlanacak.

İngiliz Dailymail gazetesi, söz konusu belgeselin hemen öncesinde belgeselde yer alacak çarpıcı içerikler ile ilgili bir yazı paylaştı ve Çin’in salgının ilk günlerinde yapmış olduğu hataları okuyucularına aktardı. Habere göre yapımcıları, belgeselin içeriği ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Belgesel, Çin'deki salgına genel bir bakış sunuyor

“Belgesel, 2020’de koronavirüsün dünyanın dört kıtasına nasıl yayıldığını konu alıyor. Belgeselde ayrıca tıp uzmanlarının görüşleri, Çin'deki salgına genel bir bakış, dünyanın değişik devletlerinin salgının seyrine nasıl tepki verdiği ve yetkililerin tehlikeyi örtbas etmeye çalıştığı konu ele alınıyor.”

Bildiğiniz üzere Çin’in Wuhan kenti, salgının sıfır noktası olarak biliniyor. Ayrıca Çin’in ilk koronavirüs vakalarını 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit etmesine rağmen 31 Aralık 2020'ye kadar Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmediği, bu nedenle Wuhan 23 Ocak 2020'de tecrite alınana kadar salgının Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayıldığı da mevcut bilgiler arasında.

Çin yönetimi, sağlık görevlilerine virüsün tehlikeleri hakkında konuşmamalarını söylemiş

Belgeselde yer alan Çinli sağlık görevlilerine ait açıklamalar, salgının yayılmasının neden engellenemediğini açığa çıkarıyor. Bir Çinli sağlık görevlisi salgın ile ilgili olarak, “Aslında, aralık sonunda veya ocak başında tanıdığım birinin akrabası bu virüsten öldü. Tanıdığım insanlar da dahil olmak üzere onunla yaşayanların çoğuna da virüs bulaştı.” ifadelerini kullanırken; bir başkası da, “Hepimiz insandan insana bulaşma konusunda herhangi bir şüphe olmaması gerektiğini hissettik.” şeklinde konuşuyor.

Dailymail’in haberine göre COVID-19 salgını ortaya çıktığında durumu değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştiren Çinli doktorlara virüsün tehlikeleri hakkında konuşmamaları talimatı veriliyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Çinli bir doktor, “Bu virüsün insandan insana bulaştığını biliyorduk ancak bize sesimizi çıkarmamamız söylendi” ifadelerini kullanıyor.

"Çin'in salgın konusunda tutumu başarısızlıktı"

Habere göre sağlık görevlileri, seyahat ve kalabalığın virüsün yayılmasını hızlandırabileceğini bildiklerinden yetkilileri Ay Yeni Yılı kutlamalarını iptal etmeleri konusunda da uyarıyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu uyarılar dikkate alınmıyor. Söz konusu iddialar, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezlerinin genel müdür yardımcısı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Yi-Chun Lo tarafından da onaylanıyor. Lo, Çinli sağlık görevlilerinin açıklamaları hakkında şu şekilde konuşuyor:

“Pekin yönetiminin salgının ilk ortaya çıktığı zamanki tutumu sadece bir karmaşa, bir başarısızlıktı. Bence, Çin salgın konusunda şeffaf olsaydı ve dünyaya gerekli bilgileri hızlı bir şekilde sağlasaydı, salgın başlangıçta önlenebilirdi.”