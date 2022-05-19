Kimilerinin varlığına bile inanmadığı 'Çin malı Elon Musk' lakaplı Ma Yilong'un Çin'deki sosyal medya hesapları banlandı. Elon Musk'ın bile dikkatini çeken ismin sosyal medyadan neden banlandığı ise bilinmiyor.

Bundan birkaç ay önce haberlerimize konu olan "Ma Yilong" isimli sosyal medya fenomeni, Elon Musk'a benzerliği ile dikkat çekmiş, kısa sürede viral olmuştu. Elon Musk da yapılan paylaşımları görmüş ve Yilong'u gerçek bir kişi olmasını ispatlaması durumunda onunla tanışacağını söylemişti. Şimdiyse Ma Yilong ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çin'den gelen son bilgilere göre Ma Yilong'un TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'deki hesabı askıya alınmış durumda. Ayrıca Yilong'un Çin'in sosyal ağı Weibo'daki hesabı da kısmen de olsa kapatıldı. Weibo'daki hesaba girdiğimizde, kullanıcının platform kurallarına uymadığı için yasaklandığı ifade ediliyor.

Neden banlandığı bilinmiyor

Konunun dikkat çekmesi üzerine Douyin ve Weibo ile iletişime geçilmeye çalışıldı. Ancak Douyin'in sahibi Bytedance'den da Weibo'nun üst kuruluşu Tencent'ten de konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Ma Yilong'un küresel çapta kullanıcılara ulaşabildiği TikTok hesabı şimdilik aktif. Hatta yaptığımız son kontrollerde, 6 gün önce bir paylaşım yapıldığını görüyoruz. Yilong'un bu TikTok hesabını çok fazla kullanmadığını da belirtmek gerek.

Ma Yilong ismi gündeme ilk geldiğinde "gerçekçiliği" nedeniyle tartışılmıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bunun deepfake teknolojisinin nimetlerinden bir tanesi olduğunu söylemişti. Yani iddialara göre aslında Ma Yilong isimli bir kişi yoktu. Yapay zeka ile yapılan düzenlemeler, Elon Musk'a çok benzeyen bir kişinin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Ancak bu iddialar hiçbir zaman ispatlanmadı. Çünkü Musk ile Yilong, hiçbir zaman yan yana gelmedi...

Ma Yilong'un dünya çapında ün kazanmasını sağlayan bir video

Ma Yilong'un TikTok hesabında yaptığı bir paylaşım