Açıklanan yeni Çin uzay programı, ülkenin gelecek yıllardaki uzaya yönelik planlarını gün yüzüne çıkardı.

Çin, uzay bilimi ve keşfi ile ilgili geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyan ilk uzun vadeli yol haritasını duyurdu.

Çin'in uzay programı, 2000'li yılların başından itibaren büyük bir ilerleme kaydetti. Ağır fırlatma araçları geliştirme, yörüngede modüler uzay istasyonu kurma ve 2007'den bu yana altı robotik Ay görevi gerçekleştirme gibi adımlar, bu ilerlemenin temel taşlarını oluştururken Chang'e adlı Ay keşif programı, 2030'a kadar Ay'a mürettebatlı görevlerin önünü açmayı ve Ay'ın güney kutbu etrafında kalıcı bir üs kurmayı hedefliyor. Çin ayrıca 2033 yılına kadar Mars'a insanlı görevler düzenlemeyi ve orada da kalıcı bir üs inşa etmeyi planlıyor.

Çin, üç aşamalı bir kalkınma süreci planlıyor

Çin Bilimler Akademisi (CAS), Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSE) tarafından yayınlanan "Uzay Bilimi için Ulusal Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı (2024-2050)", 2050 yılına kadar uzay bilimi ve keşfi ile ilgili gerçekleştirilmesi hedeflenen gelişmeleri detaylandırıyor.

Plan, üç aşamalı bir kalkınma süreciyle başta evrenin kökeni ve evrimi olmak üzere, kütleçekim dalgalarının tespiti, Güneş sisteminin incelenmesi, yaşanabilir gezegenlerin keşfi ve uzayda biyolojik ve fiziksel bilimlerin ilerletilmesi olmak üzere beş ana bilimsel temayı kapsıyor.

İlk aşamada (2024-2027), Tiangong uzay istasyonu faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek, Ay’a mürettebatlı görevler gerçekleştirilecek ve Chang’e programı genişletilecek. İkinci aşamada (2028-2035), Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun (ILRS) inşası başlayacak ve uzay görevlerinin sayısı artacak. Üçüncü aşamada ise (2036-2050), Çin’in uzay araştırmalarında dünya lideri konuma ulaşması hedefleniyor. Bu plan doğrultusunda Çin, uzay araştırmalarında önemli sorulara yanıt aramayı ve NASA’ya güçlü bir rakip olmayı amaçlıyor.

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