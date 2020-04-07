Çin'de Son 24 Saatte COVID-19 Kaynaklı Hiçbir Ölüm Yaşanmadı

Dünyanın dört bir yanında COVID-19 nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ederken, salgının ilk başladığı yer olan Çin’den şaşkınlık yaratan bir haber geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı hiçbir can kaybının meydana gelmediğini açıkladı.

İlk kez geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ve o zamandan bu yana etki gücünü muazzam düzeyde artıran yeni tip koronavirüs salgını COVID-19, bugün itibarıyla dünya çapında 1,3 milyondan fazla kişiye enfekte olmuş durumda. Bu süre zarfında 277,402 vaka tedavi edilirken, 74,807 kişi de yaşamını yitirdi.

Daha önce yaptığımız haberde, pandeminin sıfır noktası olan Wuhan’daki karantinanın nisan ayı içerisinde kaldırılacağını ve hayatın yavaş yavaş normal seyrine dönmeye başladığını sizlerle paylaşmıştık. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan yeni açıklama, ülkenin koronavirüs pençesinden neredeyse tamamen kurtulduğuna işaret ediyor.

Son 24 saatte 89 kişinin daha tedavi edilmesiyle birlikte hastalıktan kurtulan toplam kişi sayısı da 77.167 oldu

Komisyonun paylaştığı verilere göre, son 24 saatte Çin anakarasında COVID-19’a bağlı olarak hiçbir ölüm meydana gelmedi. Söz konusu süre zarfında 32 yeni vakanın tespit edildiğini aktaran Çinli yetkililer, bu vakaların tümünün yurtdışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Ocak ayından beri ilk kez koronavirüse bağlı ölüm sayısının sıfır olduğu bir günü geride bırakan Çin, uyguladığı sıkı izolasyonun meyvesini almışa benziyor. Ülkede şu anda onaylanan toplam vaka sayısı 81.740 iken, ölümlü vaka sayısı ise 3.331. Son 24 saatte 89 kişinin daha tedavi edilmesiyle birlikte hastalıktan kurtulan toplam kişi sayısı da 77.167’ye ulaştı.

Öte yandan Çin’in ulusal kriz ilan etmesinin ardından karantinaya alınan ve dış dünya ile ilişkisi kesilen Wuhan kenti, 25 Mart itibarıyla yeniden ulaşıma açılmıştı. Şehre uygulanan karantinanın ise 8 Nisan’da kaldırılması planlanıyor. Çin'de meydana gelen COVID-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 90'ından fazlası Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşanmıştı.