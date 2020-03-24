Koronavirüsün Merkezi Wuhan'da Karantina Kalkıyor

Bugüne kadar dünya genelinde 16 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs COVID-19’un sıfır noktası olan Çin’in Wuhan kenti, yavaş yavaş normale dönüyor. Karantinanın sona erdirileceği kent, 25 Mart’tan itibaren yeniden ulaşıma açılacak.

200’e yakın ülkede, 380 binden fazla insana enfekte olan yeni tip koronavirüs, toplumda derin izler bırakmaya devam ediyor. İnsanlık tarihinin karşılaştığı en büyük küresel krizlerden biri olan COVID-19 pandemisi, ilk kez tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana 16.558 kişinin ölümüne neden oldu.

Bildiğiniz üzere salgın, Çin’in 56 milyon nufuslu Hubei eyaletinde yer alan Wuhan kentinde patlak vermişti. Çin’in ulusal kriz ilan etmesinin ardından karantinaya alınan ve dış dünya ile ilişkisi kesilen kent, yavaş yavaş normale dönüyor. Geçtiğimiz hafta Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başta kamu hizmetleri ve sağlık alanında olmak üzere bazı şirketlerin Wuhan’daki faaliyetlerine devam etmesi yönünde karar verildiği belirtilmişti.

Çin'de meydana gelen ölümlerin yüzde 90'ından fazlası Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşanmıştı

Bugün gelen haberler ise 11 milyon insanın yaşadığı kentteki karantinanın sona erdirileceği yönünde. Çinli yetkililer, 25 Mart tarihinden itibaren Wuhan’daki seyahat yasağını kaldıracak. Ayrıca salgının ardından turizme kapatılan Çin Seddi de söz konusu tarih itibarıyla kısmen de olsa yeniden kullanıma açılacak. 21 bin kilometrelik bir uzunluğa sahip olan ve ülkenin en ikonik yapılarının başında gelen Çin Seddi, yılda 120 milyondan fazla turisti ağırlıyor.

Çin’de COVID-19 nedeniyle vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu şehir olan Wuhan, Apple, Huawei ve Xiaomi gibi pek çok teknoloji şirketinin üretim tesisine veya tedarik zincirine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla kentteki karantinanın kaldırılması, özellikle akıllı telefon sektöründe yaşanan tedarik problemini de ortadan kaldıracaktır.