Koronavirüs Aşısının Yarın Türkiye'de Olacağı Açıklandı

Türk Hava Yolları, Çin'de üretilen koronavirüs aşılarını ülkemize getirmek için havalanıyor. Bugün akşam saatlerinde Çin'e ulaşacak olan TK 6175 sefer sayılı uçak, 3 milyon doz koronavirüs aşısını Türkiye'ye getirecek. Herhangi bir rötar durumu olmaz ise aşılar, yarın sabah saat 6 sularında Türkiye'ye inecek.

Bugüne dek 20 binden fazla vatandaşımızın hayatına mal olan koronavirüs salgınına çare olacağına inanılan aşı süreci, bugün resmen başlıyor. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği birimi tarafından yapılan açıklamalara göre "TK 6175" sefer sayılı uçak, akşam saatlerinde Çin'de üretilen koronavirüs aşısını Türkiye'ye getirebilmek için çalışmalara başlayacak.

Yapılan açıklamalara göre Boeing 777 tipi uçak, Sinovac Biotech tarafından üretilen aşıları, yarın sabah 06:10'da Türkiye'ye getirmiş olacak. Önce İstanbul Havalimanı'na getirilecek koronavirüs aşıları, başka bir seferle de İstanbul'dan Ankara'ya taşınacak. İkinci uçuş da yine Türk Hava Yolları tarafından üstlenilecek.

İlk partide 3 milyon doz aşı gelecek

THY'nin yaptığı açıklamalara göre koronavirüs aşısı, ilk etapta 3 milyon doz gelecek. 17 konteyner halinde gelecek olan bu parti, son olmayacak. Şubat ayına kadar Türkiye, 50 milyon doz aşıyla buluşmuş olacak. Bu da toplamda 25 milyon vatandaşın şubat ayı içinde aşılanmış olabileceği anlamına geliyor.

Aslına bakacak olursak Çin'de üretilen koronavirüs aşısı, Türkiye'ye aralık ayı başında gelecekti. Ancak her ne oldu ise süreç uzadı. Üstelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sürecin biraz daha uzayacağını, bunun nedenininse Pekin gümrüğünde görülen enfeksiyon artışı olduğunu söylemişti. Görünen o ki sorunlar çözüldü ve aşılar, Türkiye'ye gelmek için artık hazır.