Bu yaz Türkiye başta olmak üzere Dünya'nın bazı bölgeleri, kavurucu sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Her birimizin Güneş'ten korunmak amacıyla tercih ettiği bir dizi yol var ancak Çin’in Qingdao kıyısında popülerleşen ve “yüzkini” adı verilen bu maskeler, tüm ezberleri bozar nitelikte.

Bu maskeler ilk etapta görenleri hayrete düşürse de aslında Güneş'ten korunma noktasında tahmin edilenin üzerinde bir performansa sahip. Ayrıca yüzkinilerin kullanım alanı, tahmin edilenden oldukça fazla.

Lafı daha fazla uzatmadan son dönemde oldukça popülerleşen bu maskelerin sırrını açıklığa kavuşturalım.

Biz Türkler genellikle deniz kıyılarına gittiğimizde yanımızda sandalye, şemsiye, soğutucu ve deniz yatağı ya da simit benzeri şeyler götürürken, Kuzeydoğu Çin’de sahil malzemelerinin olmazsa olmazı “Yüzkiniler"dir.

Yüzkiniler, plaja gidenler ve yüzücüler için tasarlanmış ve başı örten ancak gözleri, burnu ve ağzı dışarıda bırakan bir çeşit maskedir. Aslında bu maskeler, bir iddiaya göre 2004 yılında tasarlanmıştı fakat o dönemlerde pek rağbet görmemişti.

Şimdilerde oldukça yaygınlaşmasının sebebi ise tahmin ettiğiniz gibi o bölgede hava sıcaklıklarının bir hayli yükselmiş olması.

Bronzlaşmak biz Türklerin genellikle en büyük uğraşı olsa da Çin’in orta yaşlı kadınları için yanmak, adeta korkulu bir rüya haline gelmiş durumda. Çünkü Çinlilere göre koyu bir tene sahip olmak, inşaat veya çiftlikte çalışan bir köylü zannedilmekten farksızdır. Hatta bu konuda yaygın kullanılan bir Çin deyimi bile var: “Açık ten binlerce kusuru gizler.”

Açık tenin oldukça saygı gördüğü ve oldukça popüler olan bir cilt aydınlatma endüstrisine sahip olan Çinliler için, ciltlerini Güneş'ten korumak adeta bir takıntı haline gelmiş durumda. Ayrıca yüzkiniler, Güneş kremlerinden ve Güneş'ten korunmak amaçlı tercih edilen diğer kıyafetlerden çok daha makul bir fiyata sahip.

Bu maskeler mayo kumaşlarıyla oldukça benzerlik gösteren esnek bir kumaştan yapılır ve farklı tasarımlara sahiptir.

Ayrıca yüzkiniler ortaya çıktığı ilk yıllarda, yalnızca Güneş hasarına karşı korunmak amaçlı kullanılırdı ancak şimdilerde, denizanası sokmaları ve böcek ısırıklarından korunmada da etkili olduğu keşfedildi ve kullanımı daha da yayıldı.

Yüzkinilerin kullanım amacı bunlarla sınırlı değil.

Bu maskeyi kullanan bir kesim kadın, toplum içinde mayo giymekten rahatsızlık duyuyor ve tanınmamak amacıyla bu ürünü tercih ediyor. Kısaca bu maskeler çekinceli kadınların alay edilme korkusuyla karşı karşıya kalmadan, özgürce yüzebilmelerine olanak tanımakta.

Özellikle Çin’in Qingdao isimli kıyı kentinde popülerleşen ve şimdilerde dünyanın birçok bölgesinde yaygınlaşmaya başlayan yüzkiniler, müşterilerin ulaşabileceği her yerde satılır durumda.

Yine birçok kadın bu ürünleri satın almak yerine; eski iç çamaşırlarını, mayolarını ve giysilerini kullanarak bu maskeleri kendi elleriyle de dikiyor. Ayrıca tasarımın yaratıcısı, yüzkinileri piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra yüzün yanı sıra tüm vücudu kaplayan farklı modeller de ortaya çıkarmış durumda. Kim bilir belki de çok kısa bir süre sonra, Güneş'ten korunmak için bambaşka tasarımlar moda olur.

Peki "yüzkiniler" için sizin düşünceleriniz neler ve bunu takan birini görseydiniz tepkiniz nasıl olurdu?