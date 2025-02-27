Cips yemekten kendimizi alıkoyamamıza sebep olan şey; içerisinde bulunan bağımlılık yapıcı bir madde falan mı? Hayır, aksine her öğünümüzde olan bir şey…

Bir kere cips yemeye başladık mı, o paketin sonunu görmeden duramıyoruz. Hepsini üst üste ağzımıza atıyoruz.

Sahiden, cipsi âdeta büyülüymüş gibi bu kadar yedirten şey ne? İşte bilimin cevabı…

Tuz tüketimi, tatlı ve yağlı yiyeceklere düşkünlükten bile tehlikeli olabiliyor.

Yağlı yiyecekler, fast-food kategorisindeki yemekler hepimize lezzetli gelir fakat tek başına yağın, lezzette o kadar büyük bir rolü yok.

Aşırı tuz tüketimi, kaloriden bağımsız olarak obeziteyle dahi bağlantılı. Hatta bazı araştırmalar; tuzlu ve yağlı yiyecekleri sevmenin, tatlı ve yağlı yiyecekleri sevmekten bile daha fazla yemeye ve kiloya sebebiyet verdiğini ortaya koyuyor.

Bu konuda bir araştırma yapıldı.

Time Dergisi’nin aktardığı araştırmada; 4 hafta boyunca haftada 1 kez, herkes 4 farklı öğle yemeği yedi. Öğle yemekleri hemen hemen aynı görünüyordu; domates soslu makarna. Ancak araştırmacılar her makarna yemeğindeki tuz ve yağ miktarını değiştirdiler.

Yemekler ya az yağlı/az tuzlu, az yağlı/yüksek tuzlu, yüksek yağlı/az tuzlu ya da yüksek yağlı/yüksek tuzluydu. Katılımcıların ne kadar yediklerini ölçtüler ve ayrıca yemeğe verdikleri tepkiyi hoşluk, açlık ve tokluk gibi ölçeklerde derecelendirdiler.

Sonuçlar şöyle oldu:

Yemekteki tuz miktarı arttıkça katılımcıların o yemeği beğenme seviyesi de artıyordu. Ancak bu yüksek yağlı yiyecekler için, düşük yağlı yiyeceklere göre geçerli değildi.

Tuz, öğünde ne kadar yağ olursa olsun; insanların %11 oranında daha fazla yemesine ve kalori almasına neden oldu.

Başka bir araştırmanın sonuçları daha da ilginç:

Yale Üniversitesinde yapılan çalışmada, 206 katılımcının beyin taramaları sırasında yağlı, şekerli ve hem yağlı hem karbonhidratlı farklı yiyecek türlerinin görselleri gösterildi. En güçlü tepki, yağ ve karbonhidratın birleştiği yiyeceklere verildi ve katılımcılar bu yiyecekler için daha fazla para ödeyebileceklerini söyledi.

Araştırmacılara göre beynimiz yağ ve karbonhidratı ayrı ayrı değerlendirebiliyor ancak ikisi bir araya geldiğinde enerji değerini olduğundan fazla hesaplıyor ve bu durum aşırı yeme ile obeziteye yol açabiliyor.

Modern işlenmiş gıdalardaki bu kombinasyon, beynimizin evrimsel olarak anlamakta zorlandığı bir durum yaratıyor.

Yağ ve karbonhidrat açısından zengin yiyecekler, beyindeki ödül merkezlerini tek başına yağ veya karbonhidrattan daha fazla tetikliyor. Bu yüzden cips, çikolata ve donut gibi işlenmiş gıdalara karşı koymakta zorlanıyoruz.

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