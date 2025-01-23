Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği, Google'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Circle to Search özelliğine de ev sahipliği yaptı. Sevilen özelliğin yepyeni yetenekleri açıklandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un dün akşam gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliği, büyük oranda yapay zekâ odaklıydı. Şirket, Galaxy S25'in sahip olacağı yapay zekâ özelliklerine değinip durdu.

Ancak yapılan açıklamalar, en azından Circle to Search tarafında Galaxy S25'e özel değildi. Zira Google, bu özelliği geçtiğimiz yıl itibarıyla kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Ve dün akşam, Circle to Search'ün yeni özellikleri duyuruldu.

İşte Circle to Search'ün yeni özellikleri

Dün akşam yapılan açıklamalara göre Circle to Search, artık telefon numaraları, e-posta adresleri ve URL'ler için tanımlamalar yapabilecek. Mesela bir e-posta okuyorsunuz ve oradaki bir internet sitesine girmeniz veya bir telefon numarasını aramanız gerekecek. Circle to Search, bunu hızlıca yapmanızı sağlayacak.

Bu arada; Circle to Search'ün artık Google'ın AI Overviews özelliğine entegre edildiğini de söyleyelim. Google'ın yapay zekâ destekli arama motoru olarak açıklayabileceğimiz özellik, şimdilik sadece İngilizce destek verdiği için ülkemizde çok da bir anlam ifade etmiyor.