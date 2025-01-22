Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde en az Samsung kadar Google'ın da geliştirmeleri dikkat çekti.

Google, Samsung'un geçtiğimiz dakikalarda sona eren Galaxy Unpacked etkinliğinde önemli bir yere sahipti ve şirket yapay zekâ destekli asistanı Gemini'nin artık tek bir komutla birden fazla uygulamada görev gerçekleştirebildiğini duyurdu.

Bu yeni güncelleme ilk olarak Samsung'un Galaxy S25 serisinde kullanılabilecek ve Samsung’un bu yeni modelleri Gemini’yi varsayılan cihaz içi asistan olarak sunacağı ilk telefonlar olacak.

Gemini'nin bu yeni güncellemesi ne işe yarayacak?

Gemini’nin yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, tek bir komutla birden fazla uygulamada işlerini halledebilecek. Örneğin Gemini’den evcil hayvan kabul eden bir İtalyan restoranı bulmasını ve arkadaşınıza göndermesini ya da tuttuğunuz takımın yaklaşan maçlarını takviminize eklemesini isteyebileceksiniz.

Yeni güncelleme, Google uygulamalarının yanı sıra WhatsApp ve Spotify gibi üçüncü taraf uygulamalarını destekliyor. Ayrıca Samsung’un Galaxy S25 serisi için bu destek; Takvim, Notlar, Hatırlatıcı ve Saat gibi yerel Samsung uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda.

Circle to Search arama özelliği de artık telefon numaraları, e-posta adresleri ve URL’leri otomatik algılayabilecek. Ayrıca görsel aramalardaki Yapay Zeka Özetleri, daha fazla görsel içerikle çalışacak şekilde genişletildi. Bu özellik; sanat eserleri, mekânlar veya nesneler gibi görseller üzerinden yapılan aramalarda daha kapsamlı sonuçlar sunacak.