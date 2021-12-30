Citroen C4 için hazırlanan ve şu an için sadece Mısır'da yayınlanan bir reklam filmi, sosyal medyada gündeme oturdu. Pek çok kişi, bu reklam filminin kadına tacizi normalleştirdiğini savundu. İşte yaşananların perde arkası...

Fransa merkezli otomotiv şirketi Citroen, Mısır'da ilginç bir konuyla gündeme geldi. C4 isimli modeli için bir reklam filmi hazırlayan şirket, bu reklam filmindeki sahneler nedeniyle ülke genelinde tepki gördü. Mısırlılara göre söz konusu reklam filmi, bir kadının nasıl taciz edildiğini gösteriyordu ancak kimse bunun farkında değildi.

Amr Diab isimli Mısırlı şarkıcının yer aldığı reklam filminde, yola aniden atlayan bir kadın ile C4'ün içerisindeki bir adamın hikayesi anlatılıyor. Dikiz aynasının hemen altında duran bir butona basan adam, saniyeler önce çarpmak üzere olduğu kadının fotoğrafını çekiyor. Üstelik bu fotoğraf, butona basıldığı an akıllı telefona da düşüyor. Sosyal medyada gündem haline gelen reklam filmi, bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.

"Bu cinsel taciz. Biliyorsunuz değil mi? Suç olan"

Citroen'in tepki çeken reklamı bundan ibaret değil. Sonraki sahnelerde, Amr Diab isimli şarkıcı ile fotoğrafını çektiği bir yolculuk esnasında görüyoruz. Yani bu ikili sonraki süreçte bir araya gelip hayatlarını birleştirme kararı almışlar. İşte bu durum, reklam filminin "cinsel tacizi normalleştirdiği" eleştirilerinin yapılmasına yol açtı. Afrikalı Kadınların Haklarını Koruma Hareketi'nin kurucularından Reem Abdellatif, söz konusu reklamı ürkütücü bulduğunu açıkladı. Mısır'ın ünlü kadın oyuncularından Rosaline Elbay ise "Merhaba, Citroën. Bu cinsel taciz. Biliyorsunuz değil mi? Suç olan" diyerek tepkisini gösterdi.

Citroen'den açıklama geldi

Mısır'da sosyal medyanın gündemine oturan Citroen, konuyla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda söz konusu sahnelerin filmden kaldırıldığı ve tacize tolerans gösterilmediği ifade edildi. Yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Citroen yetkilileri, reklam filminde söz konusu kameranın HD kalitesine vurgu yapılmak istendiğini ancak bambaşka bir yere ulaşıldığını ifade ettiler.

İşte Citroen'in Mısır'da gündem olan reklam filmi