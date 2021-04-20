Facebook'un mobil uygulamalarından sorumlu ismi Fidji Simo, sosyal ağa gelecek yeni özelliklerden bahsetti. Şu sıralar özellikle de sesli iletişim özelliklerine odaklandıklarını söyleyen Simo, Clubhouse benzeri özelliğin tek olmayacağını, Podcast ve Soundbites özelliklerinin de Facebook'a geleceğini açıkladı.

Bir süredir dünyayı kasıp kavuran Clubhouse benzeri bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdüren Facebook, yaklaşmakta olan özellikleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin mobil uygulamalardan sorumlu ismi Fidji Simo tarafından yapılan açıklamalarda, yaklaşan özelliklerin yalnızca Clubhouse benzeri sesli sohbet kanalları olmayacağı, sesli iletişim ile ilgili başka yeniliklerin de olacağı ifade edildi.

Fidji Simo'nun açıklamalarına göre Facebook, yakın bir gelecekte "Soundbites", "Podcast" ve "Live Audio Rooms" isimli üç yeni özelliğe sahip olacak. Bunlardan Live Audio Rooms olarak isimlendirileni, şirketin bir süredir konuştuğumuz Clubhouse benzeri sesli iletişim özelliği olarak karşımıza çıkacak. Peki Facebook'un yaklaşmakta olan özellikleri, kullanıcılara neler vadediyor?

Facebook Live Audio Rooms

Simo'nun yaptığı açıklamalara göre Facebook'un Clubhouse benzeri özelliği, bu yılın ortalarında tüm Facebook kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek. Üstelik bu özelliğin hem Facebook hem de Messenger'da olmasını istediklerini söyleyen Simo, Live Audio Rooms'un bireysel kullanıcılar ve Facebook gruplarında milyonlarca kullanıcıya hizmet vereceğini söyledi.

Facebook Soundbites

Fidji Simo, Facebook Sounbites'ı akıllı telefonlara eklenen bir ses stüdyosu gibi görüyor. Kullanıcıların bu özellik ile düzenlenmiş ses kayıtları oluşturabileceğini ifade eden Simo, kullanıcıların kısa süreli ses kayıtları oluşturup, bu ses kayıtları üzerine efetk ekleyebileceklerini belirtiyor. Özelliğin önümüzdeki birkaç ay içerisinde kısıtlı bir içerik üreticisi kitlesiyle test edileceğini söyleyen Simo, çok detaylı bir çalışma yürütüleceğinin altını çizdi.

Facebook Podcast

Son yıllarda giderek daha fazla kişinin bayılarak dinlediği podcast yayınları, Facebook geliştiricilerinin de gözünden kaçmamış gibi görünüyor. Bu bağlamda kullanıcılardan birkaç ay daha zaman istediklerini belirten Fidji Simo, kullanıcıların Facebook uygulamasındayken ya da Facebook'u arka plana aldıklarında podcast yayınları dinleyebileceklerini söylüyor. Üstelik podcast yayın oluşturucuları, Facebook üzerinden dinleyicilerle bir araya gelip, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için bazı avantajlardan faydalanabileceklermiş.

Facebook, yeni özelliklerini duyurmuş olsa da henüz bu özelliklerle ilgili bilinmedik şeyler var. Özellikle de tarih konusunun netleşmemiş oluşu, Facebook'a gelecek yeni özelliklerin kullanıcıları bir süre bekletebileceğini düşündürüyor. Yine de Facebook, yenilikleri takip etme ve onları kendi platformuna dahil etme konusunda başarılı bir tutum sergilemeye devam ediyor gibi görünüyor.