Hatırlar mısınız, CNBC-e bir zamanlar hayatımızın en renkli anılarının parçasıyken bir anda aramızdan ayrılmıştı. Peki bu kararının arkasında ne vardı ve neden şimdi geri döndü? Haydi anlatalım.

CNBC-e, 2000 yılında Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığıyla Türkiye’de yayın hayatına başlamış ve o tarihten itibaren hayatlarımızın en renkli anılarının bir parçası olmuştu.

Hem ekonomi yayıncılığına hem de uluslararası kaliteli dizilere odaklanan CNBC-e, kısa süre içinde izleyicinin sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Ancak 2015 yılında o üzücü haber geldi ve CNBC-e yayın hayatına son verdi.

Sevenlerini oldukça üzen bu kararın arkasındaysa ekonomik sebepler olduğu söyleniyordu.

Ek olarak medya sektöründe o dönemlerde yaşanan stratejik değişimlerin de bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Alınan karar doğrultusunda Discovery Communications’a satılan CNBC-e, 2015 yılında arkasında hüzünlü izleyiciler bırakarak ekranlara veda etti…

Yerini ise TLC gibi farklı bir konsepte sahip bir kanala bıraktı.

Peki neden tam 9 yıl sonra geri döndü?

2024 yılında ise CNBC-e sevenlerine yayın hayatına tekrar başlayacağını duyurdu.

CNBC-e’nin bu dönüşünün İlbak Holding ve NBC Universal arasındaki yeni bir iş birliği sayesinde gerçekleştiği biliniyor.

Bu dönüşün ardındaki en önemli nedeninse Türkiye’de ekonomi ve eğlenceye olan talebin tekrar artması olduğu belirtiliyor.

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