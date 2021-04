CNBC-e ile Tanıştığımız 13 Efsane Yabancı Dizi

2015 yılında yayın hayatına veda eden CNBC-e, uzun bir süre boyunca efsanevi yabancı dizileri ilk kez seyircilerle buluşturan bir kanaldı. Merlin, CSI:NY ve Game of Thrones gibi dizileri yayınlayan CNBC-e'nin, veda etmeden önce bizlere tanıttığı en güzel dizileri sizler için listeledik.

Netflix, Amazon Prime ve Blu TV gibi platformlar sağ olsun, şimdilerde yabancı dizilere ulaşıp izleyebilmek çok kolay bir hale geldi. Eskiden durum böyle değildi tabii. Ya internet üzerinden diziyi pek de yasal olmayan yollardan indirmek zorunda kalır, saatlerce altyazı bulmakla uğraşırdık ya da CNBC-e’nin karşısında dikilirdik.

Şimdilerde TLC olarak yayın hayatını sürdüren CNBC-e, dönemin en popüler yabancı yayın yapan kanalıydı. Hatta Game of Thrones’un ilk bölümlerini akşam geç saatlerde CNBC-e üzerinden izleme fırsatım olmuştu. Yani anlayacağınız CNBC-e, dönemin gençlerini ücretsiz bir şekilde popüler yabancı dizilerle buluşturmuş nadir kanallardandı. Nostaljik bir yolculuğa doğru yola çıkarak, çoğunu ilk defa CNBC-e sayesinde tanıdığımız yabancı dizilere bir göz atalım.

CSI:NY

Tam 9 sezona sahip CSI:NY, bir dönem CNBC-e’de yayınlanarak polisiye sever izleyicilere müthiş bir serüven yaşattı. Mac Taylor’ın liderliğini yaptığı New York CSI ekibi, bölgede yaşanan suçları son derece kapsamlı kriminal laboratuvarlarının da yardımıyla 9 sene boyunca çözmeye devam etti. CSI:NY tarzı dizileri sevenlerin CSI:Miami, LAPD, CSI: Crime Scene Investigation gibi yapımlara da göz atmasını öneririm.

Nip/Tuck

CNBC-e kanalında sadece akşam saatlerinde yayınlanan Nip/Tuck, o zamanlar son derece değişik gelen bir konuya ve sahnelere sahip bir diziydi. 2003 - 2010 yılları arasında toplamda 5 sezon yayınlanan dizi, Sean McNamara ve Christian Troy isminde iki plastik cerrahın iş ve kişisel hayatlarını birbiriyle karıştırmasını anlatıyor.

Doctor Who

1963 yılında yayınlanmaya başlayan Doctor Who dizisini duymayan çok az kişinin olacağını düşünüyorum. TARDIS’le birlikte zaman yolculuğu yaparak dünyayı her seferinde kurtarmayı başaran Doctor Who, CNBC-e’de yayınlanmadan önce de son derece popülerdi ancak ben de dahil olmak üzere yüzlerce genç, bu kanal sayesinde Doctor Who ile tanıştı.

Family Guy

CNBC-e’nin belki de en keyifli ve eğlendirici dizilerinden birisiydi Family Guy. 1999 yılından beri yayın hayatına devam eden ve bugün tam 356 bölümden oluşan animasyon dizisi, Peter Griffin ve ailesinin yaşadığı absürt ve ironik olayları anlatıyor.

How I Met Your Mother

How I Met Your Mother’ı elbette sadece CNBC-e’den duymuş olmanız mümkün değil. CNBC-e ile aynı anda yayın hayatına başlayan dizi, tıpkı Friends gibi tüm dünyada büyük ses getiren komedi yapımlarından birisi olmuştu. Dizide Ted Mosby, 2030 yılında çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştığını anlatıyor ve tam 9 sezon boyunca bu hikayeyi hem çocukları hem de biz izleyiciler, büyük bir merakla dinliyoruz.

Gossip Girl

2012 yılında final bölümünü yayınlayan Gossip Girl, bir zamanlar genç popülasyonun aklını başından alan yapımlardan birisiydi. Çoğu insanın hayatını süsleyebilecek bir lise hayatında yaşanan entrikalar ve aşk üçgenleri, şahsen beni saatlerce CNBC-e’nin karşısında kitlemeye yetiyordu.

Merlin

Yanlış hatırlamıyorsam Merlin, o dönemde yayınlanan nadir fantastik dizilerden birisiydi. Kral Arthur’un yardımcısı büyücü Merlin’in hayatını ve kötü karakter Morgana’ya karşı verdiği mücadeleyi anlatan diziyi uzun yıllar boyunca CNBC-e kanalından izledik.

Revolution

İtiraf ediyorum, listeye bu diziyi eklerken biraz torpil yapmış olabilirim. Revolution hiçbir zaman CNBC-e’nin köklü dizilerinden olmadı ve hatta kanalın kapanmasına yakın bir zamanda yayınlanmıştı. Yine de oyuncu kadrosu ve işlediği konu sayesinde beni bir hayli etkilemişti ve 3. sezon için onay alamadığı zaman dünyam resmen başıma yıkılmıştı…

The Vampire Diaries

Türkçe adıyla Vampir Günlükleri, Alacakaranlık serisinden sonra gençlerin en çok dikkatini çeken vampirli yapımlardan birisi olmuştu. O dönemde hem kitapları büyük bir rağbet gördü hem de dizinin kendisi. Stephan ve Damon adındaki vampir kardeşlerle aşk üçgeni içerisinde kalmış Elena’nın hayatını anlatan dizi, 2 Nisan 2011 tarihinde CNBC-e kanalı sayesinde izleyicileriyle buluşmuştu.

Two and a Half Men

Kanalda yayınlanan belki de en komik dizilerden birisi olan Two and a Half Men, Ashton Kutcher ve Charlie Sheen gibi başarılı oyunculara sahipti. Dizi o kadar büyük ses getirmişti ki 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez Emmy ödülüne layık görüldü. Kendi dilimizde İki Buçuk Adam anlamına gelen dizi, çapkın bekar Charlie, karısı tarafından terk edilmiş Alan ve onun 10 yaşındaki oğlu Jake’in aynı evde yaşadığı komik anları ele alıyor.

Teen Wolf

2011 - 2017 yılları arasında yayınlanan Teen Wolf, Türk izleyicilerin fantastik kurt adamlarla tanıştığı ilk dizilerdendi. Dizide Scott adındaki bir lise öğrencisi kurt adam olduğunu yeni yeni öğreniyor ve kendisiyle tanıştıkça, okulunda onu bekleyen diğer tehlikelerin de farkına varıyor.

Rizzoli & Isles

Betimleme ustası olarak nitelendirilen Tess Gerritsen’in 8 kitaplık romanından uyarlanan Rizzoli & Isles, tıpkı CSI:NY gibi izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran dizilerdendi. Cinayet masasında dedektif olarak görev yapan Jane Rizzoli ve adli tıp doktoru Maura Isles’in çözdüğü cinayetleri anlatan dizi, 2010 - 2016 yılları arasında yayınlandı ve 7. sezonunda ekranlara veda etti.

Desperate Housewives

Desperate Housewives, hiç şüphesiz CNBC-e’nin en karakteristik dizilerinden birisiydi. O zamanlar CNBC-e denildiği anda akla ilk gelen yapımlardan birisi kesinlikle bu dizi olurdu. Türkçe’ye Umutsuz Ev Kadınları şeklinde çevrilen dizi, komşuları Mary Alice Young’ın intiharı ile birlikte kendilerini büyük bir gizemin ortasında bulan ev kadınlarını anlatıyor.