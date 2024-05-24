Uzun süredir geri döneceği konuşulan CNBC-e'den resmî açıklama geldi. Kanal, X hesabından "Merhaba" mesajı yayımladı.

Yabancı dizilerden ekonomi içeriklerine kadar birçok farklı türde yayınıyla Türkiye’deki vatandaşların aklına kazınan CNBC-e, 2015 yılında yayın hayatını sonlandırmış ve yerini şu anda hâlâ devam eden TLC’ye bırakmıştı.

Ancak son yıllarda efsane kanalın geri döneceğine dair bilgiler dolaşıyordu. 2023’te kanalın eski yöneticisinden yapılan bir açıklamada CNBC-e’yi tekrar göreceğimiz ifade edilmişti. Ancak o zamandan beri pek bir gelişme görmemiştik. Şimdi ise bekleyenleri sevindirecek bir şey yaşandı.

CNBC-e’nin resmî hesabından açıklama geldi!

CNBC-e’nin Kasım 2023’te kurulan resmî X hesabı üzerinden bugün bir açıklama yapıldı. Kanal, birkaç saat önce yaptığı açıklamada, kendisiyle özleşen altyazılarıyla uyumlu “-Merhaba!” ifadelerini kullanarak resmen geri döneceğini duyurmuş oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu paylaşım kullanıcıları sevindirdi.

Aslında bir süredir yakında geri döneceğine dair işaretler görüyorduk. Geri dönüş kampanyası kapsamında sokaklardaki reklam panolarına yine bu paylaşıma benzer bir şekilde “Merhaba” ifadeleri kanal logosuyla birlikte eklenmişti.

CNBC-e’nin kesin geri dönüş tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu paylaşım ve reklam panolarından çok yakında olacağını tahmin edebiliriz. Kesinleştiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

CNBC-e'nin paylaşımına gelen bazı tepkiler: