Çocuklarda COVID-19: Semptomlar 6 Günde İyileşiyor

Birleşik Krallık'ta yürütülen kapsamlı bir araştırmaya göre COVID-19'a yakalanan ve semptom gösteren çocukların büyük çoğunluğunda semptomlar 6 gün içerisinde etkisini yitiriyor. Uzun süre devam eden semptom oranı ise çocuklarda oldukça düşük.

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren en düşük risk grubu hep çocuklar olarak işaret edildi. Çocuklarda ölüm ve yoğun bakım oranlarının da yetişkinlere oranla düşük olduğu salgına ilişkin yeni bir araştırma, semptomların ne kadar süre etkili olduğuna dair önemli veriler sunuyor.

The Lancet Child & Adolescent Health dergisinde yayınlanan araştırmada bir mobil uygulama üzerinden sunulan veriler kaynak olarak kullanıldı. Ebeveynlerin sağladığı ve 5 ila 17 yaşları arasındaki 250 binden fazla İngiltere'li çocuktan alınan verileri içeren ZOE COVID Study uygulaması üzerinden toplanan verilere göre, çocuklarda semptomlar büyük oranda 6 gün içerisinde ortadan kayboluyor.

'Çocuklarda hızlı iyileşen ve az etkileyen bir hastalık'

Çalışmanın devam ettiği tarih aralıklarında yaklaşık 1.734 çocuk pozitif test sonucu aldı ve verileri takip altına alındı. Bu çocukların büyük çoğunluğu hastalığın semptomlarını ortalama 6 günde atlattı. Düşük oranda ise semptomların dört haftaya kadar devam ettiği vakalar ile karşılaşıldı.

Araştırma, COVID-19'un çocuklarda hafif bir hastalık olarak ortaya çıktığına ve kısa sürede iyileştiğine dair düşünceleri onayladı. Çalışmanın baş yazarı olan King's College London'dan Profesör Emma Duncan, ''COVID-19 semptomlarını uzun süreli yaşayan çocuk sayısının düşük olması güven verici. Bununla birlikte, az sayıda çocuk COVID-19'u uzun süreli hastalık olarak yaşamakta ve çalışmamız bu çocukların ve ailelerinin deneyimlerini doğrulamakta'' ifadelerini kullandı.

Yaş büyüdükçe süre uzuyor:

Çalışma süresinin bitiminden en az iki ay önce semptom geliştiren 1.379 çocuğun yüzde 2'sinden daha azı sekiz haftadan daha uzun süre semptomlar yaşadı. Araştırmacılara göre, 12 ila 17 yaş grubundaki daha büyük çocuklar, tipik olarak 5 ila 11 yaş arasındaki ilkokul çağındaki çocuklara göre daha uzun süre hasta kaldı.