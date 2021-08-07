Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: “Tek Aşı Eşittir Hiç Aşı”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de salgının gidişatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda aşılama çalışmalarının sonuç vermesini en çok engelleyen soruna değindi. Birinci dozu aldıktan sonra aşıyı ihmal eden kişilerin kalıcı bir bağışıklık elde etmediğini belirten Şener, aşısız kişilerin 1000 birime kadar daha fazla virüs taşıdığını ifade etti.

Koronavirüs salgınını yenme konusunda başvurduğumuz en güçlü silahın çoğu hastalıkta olduğu gibi aşılar olduğu aşikar. Aşıların nasıl ve neden uygulanması gerektiğine dair veriler ve çalışmalar ortada. Ülkemizde COVID-19 pandemisi konusunda en yetkili isimlerden birinin yakın zamanda yaptığı açıklama ise aşıların nasıl uygulanması gerektiğini bir kez daha hatırlatır nitelikte.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, COVID-19 için kullanılan aşıların tek dozunun salgınla verilen savaşta hiçbir etkisi olmadığını açıkladı. İkinci ve hangi aşı olduğuna göre üçüncü dozların uygulanmasının önemine dikkat çeken Şener, "Tek aşı eşittir hiç aşı.” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir aşının tek dozu işe yaramaz”

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, salgının gidişatına dair yaptığı açıklamalarda son 4 haftada vaka sayılarının %200 arttığını belirtti. Artışın en çok görüldüğü bölgenin Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğunu ifade eden Şener, aşılama çalışmalarında yapılan yanlışların bu artıştaki rolünü anlattı.

"Bu artışın temel sebebi ikinci dozunu olmayanlar ya da hiç aşılanmamış olanlar" ifadelerini kullanan profesör, hastalığı atlatanların bile neden aşı olması gerektiğini şu açıklamalarla vurguladı: "Hastalığı atlattığı için korunduğunu zannediyor. Özellikle 60 yaş üstünde hastalığı sağ salim atlatıp sonra aşılanmaya gitmeyenlerde hastalık ölümcül seyredebilir. Doğal bağışık oluşuyor ama kalıcı bir antikor yanıtı olmuyor. O yüzden mutlaka salgın yaygın olduğu için, başka varyantlar olduğu için hastalığı atlatmış olsa bile aşı olmalı"

Aşıların uygulanış biçiminde vatandaşların ihmal ettiği doz sorunsalı hakkında da konuşan Alper Şener, "Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz. Bunun altını çizmemiz lazım. Bazıları tek dozu oluyor, ikinci dozu olmuyor. O zaman ilk aşı da boşuna olmuş oluyor. Maddi ve manevi külfetin yanında sonuç da alamıyoruz. Aşılanma takvimi geçerse baştan başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aşı olmanın önemine dair açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Alper Şener, özel durumu olan kişiler hariç sağlık personelinin tamamen aşılanmaları gerektiğini savundu. Sağlık çalışanlarının COVID-19 vakaları dışındaki hastalara da baktığından dolayı hastalığı çok daha kolay yayabileceklerini belirten Şener, aşı olmuş kişi 1 birim virüs taşırken, aşısız kişinin 100 ile 1000 birim arası virüs taşıdığını söyledi.