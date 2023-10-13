Ankara merkezli dev bir operasyon gerçekleştirdi. Dolandırıcılara yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılar, en büyük ikinci kripto para borsası Coinbase'in sahte versiyonu ile 1.8 milyon dolar toplamışlardı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ankara merkezli olan ve 10 ile yayılan operasyonda, dünyanın en büyük ikinci borsası olan Coinbase'i taklit ederek insanları dolandıran 20 kişi, gözaltına alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 4 kişinin daha arandığı bilgisi verildi.

Dolandırıcılar, Coinmarketcap verilerine göre 620 milyon dolar büyüklüğünde hacme sahip olan Coinbase borsasının sahte versiyonlarını oluşturmuş, kripto para yatırımı yapmak isteyen vatandaşları bu sahte versiyonlara yönlendirmeyi başarmışlardı. Edinilen bilgilere göre burada toplanan para, yine kripto para piyasaları üzerinden aklanıyordu. 30 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen kolluk kuvvetleri, soruşturma sürecine devam ediyorlar.

1.8 milyon dolarlık mağduriyet oluştu!

Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre dolandırıcılar, sahte Coinbase uygulaması üzerinden 1.8 milyon dolar civarında para topladılar. Ancak kolluk kuvvetlerinin seri çalışması, bu devasa paranın buharlaşmasını engelledi. Şüphelilerin hesaplarını tespit eden ve bunlara bloke koyan yetkililer, dolandırılmak üzere olan kripto para yatırımcılarının paralarını iade ettiler. Neyse ki çok büyük bir vurgunun önüne geçilmiş oldu.

Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Muğla, Konya ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 20 kişi, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yargılanacaklar.