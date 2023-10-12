FTX patronu Sam Bankman-Fried'in yargılandığı davada bomba gelişmeler yaşandı. Sam Bankman-Fried'in eski sevgilisi, batık CEO'sunun tüm kirli ilişkilerini ifşa etti.

Kripto para camiasının geçtiğimiz yıldan beri konuştuğu meselelerin başında FTX geliyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; bir dönem dünyanın en büyük borsalarından birisi olan FTX, patronu Sam Bankman-Fried'in attığı adımlar nedeniyle iflas etmişti. Bir süre kaçan Sam Bankman-Fried, nihayetinde yakalanmış ve demir parmaklar ardına gönderilmişti. Ancak bu demek değil ki süreç sona erdi. Gelen son haberler, FTX CEO'sunun kirli ilişkileri olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD'de görülen dava kapsamında ifadesine başvurulan isimlerden bir tanesi, FTX ile yakın ilişki içinde olduğu anlaşılan ve FTX ile birlikte iflas eden Alameda Research isimli şirketin CEO'su Caroline Ellison. Sam Bankman-Fried'in eski sevgilisi olarak da bilinen Ellison, FTX CEO'sunun neler yaptığını bir bir anlattı. Yapılan açıklamalar, korkunç diyebileceğimiz seviyede. Meğer Sam Bankman-Fried, arka planda Binance'e yönelik lobicilik yapıyor, Bitcoin (BTC) fiyatının düşük kalması için de müşterilerine ait varlıkları satıyormuş...

Yalan söylemedikleri tek bir kişi bile kalmamış

Caroline Ellison, mahkemeye verdiği ifadede Sam Bankman-Fried'in çok kolay yalan söyleyebildiğini ve kendisinin de bundan etkilendiğini söylüyor. Ancak Ellison, hiçbir zaman bu sürecin bir parçası olacağını düşünmemiş. Alameda Research CEO'su, tabiri caizse "kafalarına göre" iş yaptıklarını, yaptıkları bu işleri kurtarmak için de herkese yalan söylediklerini belirtti. İş öyle bir noktaya gelmişti ki şirketlerin bilanço kayıtları üzerinde bile oynama yapılmış, bunlar müşterilere gönderilmişti...

Sadece bunlar da değil. Caroline Ellison, söyledikleri yalanların anlaşılmasını engellemek için müşterilerin parasını çaldıklarını da itiraf etti. Şöyle izah edelim; FTX bir borsaydı ve yatırımcılar, bu borsaya para yatırıyorlardı. Alameda Research ise kripto paralar üzerinden kredi veren bir şirketti. Alameda Research müşterileri, istedikleri zaman paralarını çekme haklarına da sahiplerdi. Ellison, Alameda Research müşterilerine ödeme yapmak için FTX müşterilerine ait kripto varlıkları satıyorlardı. Tabii FTX kullanıcıları, böyle bir şeyin farkında bile değillerdi.

BTC 20 bin doların altında kalsın diye FTX kullanıcılarının hesaplarındaki paraları satmışlar!

Alameda Research CEO'sunun verdiği ifadedeki en önemli hususlardan bir tanesi de Bitcoin fiyatı ile ilgiliydi. Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried'in BTC fiyatının 20 bin doların üstüne çıkmasını istemediğini, bunun için de sürekli olarak BTC sattıklarını itiraf etti. Buradaki mesele şu: Satılan BTC Sam Bankman-Fried'in veya FTX'in değildi. Doğrudan FTX kullanıcılarının hesaplarındaki BTC'ler satılıyordu.

Binance'i çökertmek için planlar yapmış!

Sam Bankman-Fried ile ilgili çarpıcı itiraflardan bir tanesi de dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili. Caroline Ellison, mahkeme heyetine Sam Bankman-Fried'in şahsi "yapılacaklar listesi"ni verdi. Bu listede yer alan maddelerden bir tanesi de hükümet yetkilileri ile iş birliği yapmak ve Binance'i çökertmekti. Aslında bunun başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Binance ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında hâlihazırda görülen dava var...