Çok Gaz Çıkarmak, Mental ve Zihinsel Olarak Çöküşün İşareti

Bilim insanları, gaz çıkarma ile zihinsel ve mental sağlık ilişkisini inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, fazla gaz çıkaran kişilerin stres ve depresyon seviyeleri de yüksek oluyor.

North Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi, Roma Vakfı Araştırma Enstitüsü ve Fransa'daki Danone Nutricia Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları; ABD, İngiltere ve Meksika'daki 6.000 yetişkinle bir araştırma yaptılar. Bu kişilerin son dönemde yaşadıkları şişkinlik, ağız kokusu veya gaz çıkarma sorunlarının sıklık seviyesini öğrendiler. Sonra da bu kişilere zihinsel ve mental sağlık testleri uyguladılar.

Araştırmaya katılanların %81'i son bir günde en az bir kez gaz çıkardığını, %60'ı mide gurultusu yaşadığını, %58'i geğirdiğini, %48'i ağız kokusu hissettiğini, %47'si gaz sıkışması çektiğini, %40'ı ise midesinde şişlik hissettiğini belirtti. %11'i ise bu şikayetleri yaşamadığını söyledi.

Test sonuçlarına göre, stres ve depresyon seviyeleri daha yüksek olan kişiler daha çok gaz çıkarıyor. Şikayet sayısı arttıkça zihinsel sağlık ve genel yaşam kalitesi de olumsuz etkileniyor.

Kuzey Karolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan, araştırmanın baş yazarı olan Klinik Psikolog Olafur Palsson, Gizmodo'ya verdiği demeçte, "Gaz çıkarma oranının fazla olması, insanların fiziksel ve duygusal durumlarında negatif etkilere neden oluyor" dedi.

İlginç bir şekilde, 50 yaşın altında olanlar, yaşlı insanlardan daha fazla gaz sorunu yaşıyorlar. Düzenli olarak egzersiz yapanların gaz sorununun daha düşük olduğu da görüldü. Araştırma ekibi, konuyu daha detaylı incelemek için küçük gruplarla yeni çalışmalar yapacaklarını bildirdi.