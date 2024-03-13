Kuzey Amerika'da yer alan Mojave Çölü'nün ortasına konumlandırılmış dev bir nesne var ve bu megafon benzeri nesnenin sırrı senelerdir çözülemedi!

Kimisi uzaylıların getirdiğine inanırken kimisi de bunu bir sanat olarak görüyor. Tek kişinin alıp koyamayacağı kadar ağır ve büyük olan bu büyük nesnenin çölün ortasında işi ne diye de düşünmeden edemiyor insan.

Bir kayaya montelenmiş şekilde duran megafon benzeri şey, pek çok komplo teorisine de özne olmuş durumda. Sahi, orada o cismin işi ne?

Bu megafona benzeyen dev nesnenin gizemi hâlâ çözülemedi.

Paslanmış olan megafon benzeri nesne yaklaşık 2,4 metre boyutunda. Bu da taşınmasının zor olacağı fikrini destekler nitelikte aslında. Kuzey Amerika'nın Mojave Çölü'nde böyle bir görüntüyle karşılaşmak kimsenin aklına gelmezdi doğrusu. Peki bu ağır, büyük ve paslanmış nesneyi oraya koyma motivasyonu ne olabilir?

Bazıları, bu nesnenin oluşumuna uzaylılarla bağlantılı olduklarını iddia ederken bazıları da bunun Amerikan yerlileri olan Chemehuevi topluluğu tarafından petrogliflerin işaret edilmesi amacıyla kullanılmış olabileceğini öne sürüyor.

Eric Edwards adlı bir kamp rehberi, gizemi çözülmeyen megafon benzeri nesnenin bir tür kimyasal silah testiyle ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Mojave Çölü'nde 1940 ve 1950'lerde gerçekleştirilen benzer testler bu teoriyi destekliyor. 1943'te ABD Donanması, Inyokern Kasabası'nın yakınında bir test istasyonu kurmuş ve "Project Camel" adı verilen bir proje kapsamında roket ve uçak silahlarının üretimini gerçekleştirmiştir. Bu test istasyonunda denenen B-29 Superfortress bombardıman uçakları daha sonra Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası olarak kullanılmıştır.

Bazıları bu dev nesnenin, bölgede görevli personeli bomba testlerinden önce uyarmak için bir düzenek olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Ancak Idaho Üniversitesi'nden tarih profesörü Sarah Robey'e göre, o dönemdeki siren tasarımları incelendiğinde, sirenlerin ağzının dikdörtgen olduğu için bu teori pek olası görünmüyor.

Bir roket sisteminin parçası veya bir boru hattı venturisi olarak değerlendirirken metal şeritlerin içinde bulunduğu şekli nedeniyle bir nişan cihazı olduğu da düşünülüyor.

Daha fantastik teoriler de mevcut.

Kimisi bu şeyin, Kaliforniya'daki uzun mağara sistemlerinin yerini belirten bir araç olabileceğini hatta devasa bir altın istifinin yerini gösteren bir "X" bile olabileceğini iddia ediyor. Sarah Robey'e göre bu nesnenin orada olması sivil savunma veya hava saldırısı sirenleriyle ilgili değil. Şekli ve kullanım alanı, bu teorinin pek olası olmadığını da gösteriyor. Tahminine göre de bu yapı, bir tür ölçüm aracı olarak kullanılmış olabilir.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne yakınlığı, megafon benzeri nesnenin uçuş deneyleri ya da ses dalgalarını ölçen bir ölçüm cihazı olabileceğini gösteriyor.

Dediğimiz gibi, bunlar sadece birer teoriden ibaret. Bu gizemli nesnenin orada ne işi var, kim neden böyle bir şey için uğraşsın koca bir soru işareti. Yolunuz eğer Kaliforniya'ya düşerse bu dev megafonmuş gibi duran şeyi yerinde ziyaret edebilirsiniz.

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