Dün gerçekleştirilen çevrimiçi bir etkinlikle yeni nesil ürünlerini tanıtan OPPO, bu ürünlerin yanında ColorOS 7.2 işletim sistemini de duyurdu. Gelin, OPPO Lab ve OPPO Akıllı Albüm gibi birçok özelliği beraberinde getiren ColorOS 7.2'nin neler sunduğuna yakından bakalım.

Uzun zamandır hakkında pek çok şey duyduğumuz OPPO Reno4 ve Reno4 Pro, dün yapılan bir etkinlikle resmen tanıtıldı. Bu etkinlikte OPPO Reno4 serisinin yanı sıra ayrıca yeni OPPO ColorOS 7.2 işletim sistemi de ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu.

Biz de bu yazımızda yenilenen ColorOS işletim sisteminin neler sunduğundan bahsedeceğiz. Dilerseniz gelin sözü daha fazla uzatmadan ColorOS 7.2 ile birlikte OPPO telefonlara gelecek olan özelliklere daha yakından göz atalım.

Moonlight Night View Video Algoritması

İlk kez OPPO Reno4 serisiyle birlikte piyasaya sürülen ‘Moonlight Night View Video Algoritması’, özellikle düşük ışıkta veya gece koşullarında daha kaliteli video çekimleri sunmayı vadediyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu özellikle birlikte düşük ışık koşullarında kaydedilen videolarda parlaklık %74,4, netlik ise %33,7 oranında artacak.

Yeni Soloop video editörü

Soloop video editörü, esasında ColorOS kullanıcıları için pek de yeni bir özellik sayılmaz. Ancak uygulama, görüntüleri daha sinematik ve etkileyici hissettirmek için çeşitli film filtreleriyle tamamen yeniden dizayn edildi. Kullanıcılar, videoya uyan müzik önerileri ve daha fazlasıyla artık Soloop’ta çok daha etkili videolar oluşturabilir.

Güncellenmiş Süper Güç Tasarruf Modu

OPPO’nun ColorOS 7.2 ile birlikte gelen yeni ‘Süper Güç Tasarruf Modu’, arka ışık ve CPU ayarı gibi belirli özellikleri akıllıca ayarlayarak kullanıcıların pilden tasarruf etmesine imkân sağlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda güç tasarrufu önlemleri, sistem güç tüketimini azaltarak telefonun ömrünü uzatıyor.

Yeni yapay zekâ uygulaması

ColorOS 7.2, güç tüketimini kontrol etmek için tüm günlük alışkanlıklarınızı otomatik olarak öğrenen bir özelliği de beraberinde getiriyor. Henüz final sürümü yayınlanmayan bu yazılım, uygulamaların açılış hızını azaltmak ve gecikmeyi düşürmek için kullanılabilir.

Akıllı Albüm

ColorOS 7.2'de sunulan bu yeni Akıllı Albüm özelliği, sahneleri ve videolardaki kişileri tek bir yerde gruplamak için akıllıca tanımlar. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte tek tıklamayla video araması yapabilir veya doğrudan Soloop video editörüne bağlanabilir.

OPPO Lab

ColorOS 7.2, OPPO’nun yenilikçi ürün keşif platformu ve kullanıcı beraber oluşturma topluluğunu da beraberinde getiriyor. OPPO Lab’de şu anda ‘Sizin Seçiminiz’ ve ‘Yapay Zekâ Onarım’ gibi özellikleri gibi birçok özellik bulunuyor. Bunlar arasından özellikle ‘Yapay Zekâ Onarım’ işlevi, eski fotoğraflarınızı herhangi bir üçüncü taraf uygulama indirmenize gerek kalmadan otomatik olarak onarmanıza yardımcı oluyor.

ColorOS 7.2 Kamera SDK’sı

ColorOS 7.2 ile birlikte OPPO kullanıcıları artık GCam gibi üçüncü taraf kamera uygulamalarını deneyebilir; video sabitleme, video HDR ya da ColorOS 7.2 ile gelen ‘Süper Geniş Açı’ gibi işlevleri kullanabilir.