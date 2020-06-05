OPPO Reno4 / OPPO Reno4 Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Uzun zamandır hakkında pek çok şey duyduğumuz OPPO’nun yeni telefonları Reno4 ve Reno4 Pro, bugün resmen tanıtıldı. Gelin, her iki cihazın özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Hakkında duyduğumuz onca iddianın ardından OPPO, yeni akıllı telefon serisi Reno4’te yer alan Reno4 ve Reno4 Pro’yu sonunda tanıttı. Orta ve üst segment arasında bir yere konumlandırılabilecek olan yeni Reno4 serisi, 65 W hızlı şarj ve 5G bağlantı desteğiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaracak gibi duruyor.

OPPO Reno4 serisindeki her iki telefon da Snapdragon 765G işlemciye ve 48 MP ana kameranın bulunduğu üçlü kamera kurulumuna sahip. İki telefon da açık temalı renk seçenekleri göze çarpıyor ancak cihazların ekran tasarımları birbirinden oldukça uzak. Gelin, yeni OPPO Reno4 serisine yakından bakalım.

OPPO Reno4 nasıl bir telefon?

Yeni serinin adını taşıyan OPPO Reno4, cihazın %90,7’sini kaplayan 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,4 inç AMOLED ekranla geldi. Ekran, Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Reno4, Qualcomm'un 5G destekli işlemcisi olan Snapdragon 765G’ye sahip ve 8 GB RAM’i bünyesinde barındırıyor. Cihazın bataryası 65 W SuperVOOC hızlı şarj desteğine ve 4.020 mAh kapasiteye ev sahipliği yapıyor.

OPPO Reno4’ün kamera kurulumuna geldiğimizde arka kısımda bizi 3 farklı kamera karşılıyor. Kurulumda 48 MP’lik ana kameranın yanında 8 MP’lik geniş açılı ve 2 MP’lik siyah beyaz kamera bulunuyor. Ön taraftaysa 32 MP’lik bir kamera ve 2 MP’lik bir derinlik sensörü yer edinmiş durumda.

OPPO Reno4 Pro nasıl bir telefon?

Serinin yüksek özellikli modeli OPPO Reno4 Pro, Reno4’ten daha büyük olan ve cihazın %93,4’ünü kaplayan 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü 6,5 inçlik AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Diğer modelin aksine bu model, Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Cihaz, yine 65 W hızlı şarj desteğiyle geliyor ancak 4.000 mAh kapasiteyle gelen bir bataryayı bünyesinde barındırıyor.

OPPO Reno4 Pro, 8 GB’lık RAM seçeneğinin yanı sıra bir de 12 GB RAM seçeneğiyle de satın alınabilecek. Telefonun arka kamera kurulumunda, 48 MP’lik ana kamerayla birlikte 12 MP’lik geniş açılı kamera ve 13 MP’lik telefoto lens bulunuyor. Ön taraftaysa 32 MP’lik tek bir kamera bizi karşılıyor.

OPPO Reno4 özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 2400 x 1800, 800 nit, AMOLED

6,4 inç, 2400 x 1800, 800 nit, AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.1

128 GB / 256 GB UFS 2.1 Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 8 MP (f/2,2) geniş açılı kamera, 2 MP (f/2,4) siyah beyaz kamera

48 MP (f/1,7) ana kamera, 8 MP (f/2,2) geniş açılı kamera, 2 MP (f/2,4) siyah beyaz kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2,4) ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü

32 MP (f/2,4) ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü Batarya: 65 W SuperVOOC hızlı şarj destekli, 4.020 mAh

65 W SuperVOOC hızlı şarj destekli, 4.020 mAh Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Crystal Diamond Blue, Dream Mirror Black, Taro Purple

Crystal Diamond Blue, Dream Mirror Black, Taro Purple Boyutlar: 159,3 x 74,0 x 7,8 mm

159,3 x 74,0 x 7,8 mm Ağırlık: 183 gram

OPPO Reno4 Pro özellikleri:

Ekran: 6,5 inç, 2400 x 1800, 1.100 nit, AMOLED

6,5 inç, 2400 x 1800, 1.100 nit, AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.1

128 GB / 256 GB UFS 2.1 Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 12 MP (f/2,2) geniş açılı kamera, 13 MP (f/2,4) telefoto kamera

48 MP (f/1,7) ana kamera, 12 MP (f/2,2) geniş açılı kamera, 13 MP (f/2,4) telefoto kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2,4) ana kamera

32 MP (f/2,4) ana kamera Batarya: 65 W SuperVOOC hızlı şarj destekli, 4.000 mAh

65 W SuperVOOC hızlı şarj destekli, 4.000 mAh Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Crystal Diamond Blue, Crystal Diamond Red, Dream Mirror Black, Titanium Blank, Midsummer Flourescence

Crystal Diamond Blue, Crystal Diamond Red, Dream Mirror Black, Titanium Blank, Midsummer Flourescence Boyutlar: 159,6 x 72,5 x 7,6 mm

159,6 x 72,5 x 7,6 mm Ağırlık: 172 gram

OPPO Reno4 fiyatı:

128 GB ve 256 GB olarak iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülecek OPPO Reno4, sırasıyla 2.999 yuanlık (yaklaşık 2.870 TL + vergiler) ve 3.299 yuanlık (yaklaşık 3.150 TL + vergiler) fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. 12 Haziran’da Çin’de satışa çıkacak cihazın hangi ülkelerde satılacağı henüz açıklanmadı.

OPPO Reno4 Pro fiyatı:

OPPO Reno4 Pro, 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı olmak üzere iki seçeneğe sahip olacak. Bunlar sırasıyla 3.799 yuandan (yaklaşık 3.630 TL + vergiler) ve 4.299 yuandan (yaklaşık 4.110 TL + vergiler) satışa çıkacak. Aynı şekilde bu telefonun da hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.