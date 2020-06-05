Oppo Enco W51 ve Smart Band Tanıtıldı: İşte Özellikler

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, bugün iki yeni ürününü tanıttı. Oppo’nun gürültü engelleme teknolojisine sahip kablosuz kulaklığı Enco W51’in yanında yeni akıllı bilekliği Oppo Smart Band de gün yüzüne çıktı.

Türkiye pazarında da önemli bir yer kazanan akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz hafta yeni Enco W51 kablosuz kulaklığı ve yeni akıllı bilekliği Oppo Smart Band için tanıtım görselleri yayınlamıştı.

Tanıtım görsellerinden sonra Opp,o bugün Enco W51 ve Oppo Smart Band’i resmen tanıttı. Oldukça uygun fiyatlı olarak görülen Oppo’nun yeni kablosuz kulaklığı ve akıllı bilekliğine gelin yakından bakalım.

Oppo Enco W51 kablosuz kulaklığın özellikleri

Oppo’nun bugün tanıttığı yeni kablosuz kulaklığı Oppo Enco W51’in göze çarpan ilk özelliği, gürültü engelleme teknolojisi oldu. Oppo, Enco W51’in 35db’ye kadar gürültü engelleme sağlamak için iki mikrofonlu bir sistem kullandığını belirtiyor. Telefon görüşmeleri sırasında gürültü engelleme için her iki kulaklıkta da üçer mikrofon kullanıldı. Bu nedenle kulaklıklarda toplam 6 mikrofon bulunuyor.

Oppo, çift Bluetooth iletim özelliğine sahip Oppo Reno 4 gibi bir telefonda Enco W51’lerin kullanılmasının düşük gecikme modunu devreye sokacağını açıkladı. Açıklamaya göre düşük gecikme modu, gecikmenin en iyi senaryoda 47ms’ye, en kötü senaryoda 94ms’ye kadar düşürecek.

Enco W51, aynı zamanda IP54 sertifikasına sahip durumda. IP54 sertifikası, Enco W51’in yağmur ve tere karşı dirençli olduğunu gösteriyor. Bluetooth 5 desteğine sahip kulaklık 10 metreye kadar sabit bağlantı da sağlıyor.

Enco W51’in kutusu, kablolu ve kablosuz şarj özelliğini destekliyor. Oppo, kulaklığı 9 saat kullanmak için 15 dakika şarj etmenin yeteri olduğunu açıkladı. Kulaklığı tamamen şarj etmek ise toplam 80 dakika sürüyor. Tamamen şarj edildiği durumda Enco W51, 24 saat kesintisiz kullanılabiliyor.

Oppo Smart Band’in özellikleri

Oppo, Enco W51’in yanında yeni akıllı bilekliğini de tanıttı. Oppo Smart Band ismiyle tanıtılan akıllı bilekliği iki ayrı versiyonu bulunuyor. Plastik bir kordonla kutusundan çıkan versiyonun yanı sıra metal çerçeveli bir versiyon da bulunuyor.

Oppo Smart Band, 1.1 inç diyagonal, DCI-P3 renk alanına sahip AMOLED bir ekrana sahip durumda. Smart Band, 50 metreye kadar suda rahatlıkla çalışabiliyor. Bu nedenle Oppo’nun yeni akıllı bilekliğinde yüzme modu dahil 11 farklı spor modu bulunuyor.

Smart Band, spor modlarının yanında sürekli kalp atış hızı ve SpO2 takibi yapabiliyor. Smart Band, 8 saniyede bir SpO2 ölçebiliyor. Bilekliğin bu özellikleri sayesinde kullanıcılar, düzensiz kalp atışı ve kandaki düşük oksijenle ilgili bildirim alacaklar. Bunların yanında Smart Band, uyku sorunlarıyla ilgili de kullanıcılara bildirim gönderecek.

Telefondan gelen bildirimleri gösteren de Oppo Smart Band, müzik kontrolü ve alarm özelliklerinin yanında NFC mobil ödemelerde de kullanılabiliyor. Smart Band, bu bütün bu özellikleriyle beraber tek şarjla 14 gün boyunca kullanılabiliyor ve 1.5 saatte tamamen şarj oluyor.

Oppo Enco W51 ve Oppo Smart Band fiyatı

Kadife beyazı, gök mavisi ve tüy siyahı renk seçenekleriye tanıtılan sahip Enco W51, 70 dolar (475 lira) fiyatla ön siparişe açıldı. Siyah ve mor renk seçeneklerine sahip Oppo Smart Band’in plastik kordonlu versiyonu 28 dolar (190 lira) fiyatla, siyah ve altın sarısı renk seçenekleri Smart Band’in metal çerçeveye sahip versiyonu 35 dolar (yaklaşık 253 lira) fiyatla ön siparişe sunuldu.