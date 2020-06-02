Ön Siparişe Açılan İlk PlayStation 5 Oyunu: SCARLET NEXUS

BANDAI NAMCO tarafından geliştirilen SCARLET NEXUS, bu yıl içerisinde satışa sunulması beklenen PlayStation 5'in Amazon üzerinden ön siparişe açılan ilk oyunu oldu.

Sony'nin geçtiğimiz günlerde 4 Haziran tarihli PlayStation 5 etkinliğini süresiz olarak ertelemesinin ardından bugün, BANDAI NAMCO tarafından geliştirilen SCARLET NEXUS, PlayStation 5 için ön siparişe açılan ilk oyun oldu. PlayStation ve Xbox'ın yeni nesil konsolları hakkındaki detayları açıklama konusunda oldukça ketum bir tavır sergilediklerini biliyoruz. Özellikle bu konu, yeni nesil konsollar için çıkacak olan oyunlar ve bu oyunların fiyat listelerine gelince ekstra bir ağzı sıkılıkla karşılaşıyoruz fakat ilk oyunun PlayStation 5 için ön siparişinin açıklanmasının ardından diğer oyunların da ön sipariş tarihlerinin yakın olduğu düşünülüyor.

Bildiğiniz üzere Sony tarafından PlayStation 5 için ilk ön siparişe çıkacak olan oyun Assassin's Creed: Valhalla olarak duyurulmuştu fakat sürpriz bir şekilde bugün SCARLET NEXUS, 59,99 dolarlık fiyat etiketiyle Amazon'da ön siparişe açıldı. Yeni nesil konsolların bu sene satışa sunulması beklenildiği hâlde SCARLET NEXUS, Aralık 2021'e kadar çıkış yapmayacak.

SCARLET NEXUS'ta olaylar çok uzak bir gelecekte geçiyor:

SCARLET NEXUS, çok uzak bir gelecekte insan beyninde, psişik bir hormonun keşfedilmesini konu alacak. İnsanlığın yeni bir çağa adım attığı bu gelecekte, 'Diğerleri' olarak adlandırılan mutantlar, insan beyniyle beslenmek için gökyüzünden yeryüzüne akın ediyor olacak. Bilinen saldırı taktiklerine ve yöntemlerine karşı dayanıklı olan mutantların insan nüfusunu yok etmemesi için beyninde psişik güçler kazanmasını sağlayan hormonların bulunduğu insanlar bu mutantlara karşı koyacak. Rol yapma özellikleriyle öne çıkan bu oyunda oyuncular, mutantlarla savaşmak için kurulan birliğe yeni katılan psişik güçlere sahip Yuito Sumeragi adında bir insanı canlandıracak.

SCARLET NEXUS dışında henüz yeni nesil konsollara hangi oyunların geleceği, bu oyunların ön sipariş tarihleri ve fiyatları hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sony, her ne kadar yapacağı PlayStation 5 etkinliğiyle daha fazla detay ve oyun duyurmayı planlamış olsa da şu an tüm dünya gündemini meşgul eden ABD'deki ayaklanmalar ve politik karışıklıklar yüzünden bu etkinlik ve duyurular süresiz olarak ertelenmiş durumda. SCARLET NEXUS'un çıkışına daha çok uzun bir süre olsa da oyunun diğer detaylarını incelemek için Amazon ön sipariş sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.