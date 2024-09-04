Dünyada en çok giyilen ayakkabılardan biri olan Converse’in yan kısımlarındaki 2 adet delik, öne çıkan özelliklerinden. Peki bu delikler tam olarak ne için var?

Klasik Converse tasarımı, 1917 senesinde piyasaya ilk sürüldüğünden bu yana neredeyse hiç değişmedi. İkonik kanvas yapısına ve beyaz kauçuk burnuna ek olarak, yanlarında 2 metal halkalı deliğe sahip.

Ayakkabı bağcıklarının deliğiyle aynı görüntüye sahip olan ancak çok farklı bir amaca hizmet eden bu deliklerin neden orada olduğunu size hemen anlatalım.

Converse başta sporcular için tasarlanmıştı.

Artık sporla pek bir bağlantısı olmayan, genellikle estetik amaçlarla giyilen Converse, ilk çıktığı zamanlarda, uzun yıllar boyunca basketbol oyuncuları tarafından giyildi. Şimdi deliklerin ne işe yaradığını az çok tahmin etmiş olmalısınız. Biz yine de anlatalım.

Ayakkabının yan taraflarında bulunan, bağcık deliğiyle aynı olan 2 adet delik, hava sirkülasyonu içindi. Böylece yürüyüşlerde veya basketbol gibi sporlarda ayağın hava alması sağlanıyordu.

Günümüzde Converse, spor için tercih edilen ayakkabılar arasında olmasa da hava delikleri, basit bir yürüyüş için bile yine de avantajlı sayılabilir.

Delikler, hava sirkülasyonu için ancak Converse kullanıcıları farklı bağlama stilleri geliştirebiliyor:

Sizce böyle kullanmak mantıklı mı yoksa deliklerin açık kalıp hava sirkülasyonu sağlaması daha mı iyi?

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: