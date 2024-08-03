Eski zamanlardaki erkek ayakkabılarının bazılarının topuğunda küçük bir kesik bulunuyordu. Bu küçük kesik aslında önemli bir işleve hizmet ediyordu.

Özellikle Viktoryen dönemde erkek ayakkabılarının topuk kısmında “gentleman cut (beyefendi kesiği)” olarak adlandırılan bir kesik vardı.

18. ve 19. yüzyıllarda bu küçük kesiğin yapılmasının hem işlevi hem estetiği içeren bazı mantıklı sebepleri bulunuyordu elbette. Neler olduğuna birlikte bakalım.

“Gentleman cut”, erkek modasında önemli bir unsurdu.

Eski dönemlerde erkeklerin giydiği kıyafetler günümüzden daha farklıydı. Mesela pantolonları daha uzun ve genişti. Bu yüzden yürürken ya da hareket hâlindeyken paçalar, topuklara takılabiliyordu. İşte burada devreye “gentleman cut” giriyordu.

Topuklardaki kesik, pantolonun paçasının yırtılmasını veya yıpranmasını önlüyordu. Ayrıca yine o dönemlerde ata binme yaygın olduğundan pantolon paçaları topuğa sıkışabiliyordu. Kesik, at biniciliğini de daha kolay hâle getiriyordu.

Estetiksel sebepler de var.

O zamanlarda erkeklerin giyimi, statüyü yansıtıyordu. “Gentleman cut” her ne kadar işlevsel bir amaç uğruna ortaya çıkmış olsa da bir süre sonra zerafetin temsili olarak da kabul edildi. Ayrıntılara önem vermeyi işaret ediyordu da diyebiliriz.

Üstelik bu kesik çoğunlukla özel üretim ayakkabılarda bulunduğundan giyen kişinin statüsüne dair bir işaret niteliği taşıyordu. Kalite, estetik, zerafet demekti…

Günümüzde “gentleman cut” nadir de olsa bazı özel yapım ayakkabılarda hâlâ bulunabiliyor. Klasik erkek modasının bir unsuru olmaya devam ediyor. Siz daha önce topuğu böyle olan bir ayakkabıya denk geldiniz mi veya kullandınız mı?

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