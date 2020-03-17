Corona Virüsü Üç-Beş Gün İçinde 625 Kişiye Bulaşabiliyor

Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, katıldığı bir canlı yayında virüsün yayılması ile ilgili olarak açıklamalar yaptı. Prof. Azap, enfekte olmuş bir kişinin üç-beş gün içinde virüsü 625 kişiye bulaştırabileceğini söyledi.

Bütün dünyada arttığı gibi Türkiye’de de corona virüsü vakaları her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile mücadele için aldığı önlemlerin yanında bir de Corona Virüsü Bilim Kurulu kurdu. Sağlık Bakanlığı koordinesinde kurulan Corona Virüsü Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Alpay Azap, Habertürk’te katıldığı canlı yayında corona virüsü ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Alpay Azap, corona virüsünün bir toplumda ilk defa tespit edildikten sonra hızlı bir artış gösterdiğini söyledi. Azap, artışın logaritmik bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Prof. Azap, bu logaritmik artışın bir kişinin beş-altı kişiye virüsü bulaştırması ile başladığını, üç-beş gün içinde ise bir kişinin 625 kişiye kadar virüsü bulaştırabileceğini söyledi.

Corona Virüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının karşısında sosyal mesafe konusunda uyarılarını canlı yayında tekrarladı. Virüs salgınına karşı bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartıştıklarını söyleyen Azap, önlemlerin getirisi olacağı kadar götürüsü de olabileceğini, bu nedenle önlemleri alırken iyi düşünmek gerektiğini ifade etti.

Prof. Alpay Azap, henüz İtalya’nın olduğu gibi bir noktada olmadığımız için sokağa çıkma yasağı kararı gibi kararların alınmasına Türkiye’nin ihtiyacı olmadığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı alınmamış olmasına rağmen insanların kalabalık ortamlarda sosyal mesafeyi koruması yönünde çağrısını yineleyen Azap, alınan tedbirlerin önemli bir kısmının sosyal mesafeyi sağlamak için olduğunu söyledi.

Prof. Alpay Azap, Habertürk’te katıldığı canlı yayında alınan önlemlerin sosyal mesafe sağlamakla olan bağlantısını, “Yani insanların birbirlerine bir metreden, 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik. Kalabalık mekanlarda bir arada durmalarını, havalandırması iyi olmayan yerlerde bir arada uzun zaman geçirmelerini engellemeye yönelik şeyler” olarak tanımladı.