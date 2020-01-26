Corona Durdurulamıyor: Virüs Bir Ülkeye Daha Sıçradı

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de patlak veren ve birçok ülkeye sıçrayan Corona virüsünün yeni durağı Kanada oldu. Kanada'daki ilk vakanın Toronto’da saptandığı duyuruldu.

Her gün hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsü geçtiğimiz gün Fransa’nın Paris ve Bordeaux kentleriyle birlikte Malezya ve Avustralya’da da görüldü. Virüsün durağı bu kez Kanada oldu. Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, ilk vakanın Toronto’da saptandığını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Williams, Çin’in Wuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto’ya dönen 50’li yaşlarındaki erkek hastada Corona virüsünün tespit edildiğini aktardı. Williams, hastanın gözlem altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu belirtti.

Hasta yalnızca ailesiyle temas etmiş:

Toronto Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi Müdürü Dr. Barbara Yaffe, hastanın yalnızca hanehalkı üyeleriyle temas ettiğini söyledi. Yaffe, bu kişilerin de tecrit edileceklerini ifade etti. Toronto’da tespit edilen hasta, Toronto Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'ne kaldırıldı.

Dünya’yı paniğe iten Corona virüsü, geçtiğimiz haftalarda Çin’in Wuhan kentinde patlak verdi. Virüs, hızlı bir şekilde yayılmaya devam etti. Şu ana kadar virüsü barındırdığı tespit edilen hasta sayısı 2019’a ulaştı. Hastalıktan ölenlerin sayısı ise 56’ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs, Çin’de patlak vermesinin ardından kısa sürede ülke dışına da yayıldı. Virüs, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Malezya ve Fransa’da tespit edildi. Çin, virüsün yayılmasını engellemek için büyük çapta önlemler almış olmasına rağmen virüs yeni ülkelere yayılmaya devam ediyor.

Corona virüsü nedeniyle Çin’deki sinema ve tiyatrolar kapanırken Wuhan’ın da içinde bulunduğu Hubei eyaletinde birçok şehre giriş çıkışlara sınırlama getirildi. Çin, koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek için 6 günde 1.000 yataklı hastane inşa edeceğini de açıkladı.

Yeni tip virüsün bulgularına sahip olan bir kişi ülkemizde henüz tespit edilmedi. Denizli’de bu yönde yapılan iddialara Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ten yalanlama geldi. Öztürk, hastanın koronavirüs bulguları taşımadığını açıkladı.