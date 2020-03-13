Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Maçları Ertelendi

UEFA, bugün yaptığı açıklama ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin gelecek hafta oynanacak maçlarının ertelendiğini duyurdu. Maçların daha sonra oynanacağı tarih henüz belirlenmedi.

Corona virüsü salgını birçok alanı etkilemeye devam ediyor. Şimdi de spor müsabakaları virüs salgını nedeniyle ertelenmeye başladı. Bazı ülkelerde spor müsabakaları ileri bir tarih için ertelenirken UEFA da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi.

UEFA’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada, “COVID-19’un Avrupa’da yayılması ve farklı hükümetler tarafından alınan bağlantılı kararlar nedeniyle yaşanan gelişmeler ışığında, gelecek hafta oynanması planlanan tüm UEFA kulüp karşılaşmaları ertelendi” ifadeleri kullanıldı.

UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğinin açıklandığı paylaşım

UEFA’dan yapılan açıklama ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin son 16 turu maçları ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Maçların daha sonra oynanacağı tarih ise henüz açıklanmadı. UEFA, maçların yanında her iki kupanın çeyrek final kuralarının ertelendiği de açıkladı.

UEFA’nın uluslararası bu müsabakaları ertelemesinin yanında Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler spor müsabakalarını iptal ettiler ya da ileri bir tarihe ertelediler.