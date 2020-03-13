Singapur, Corona'yla Mücadelede Neden Model Alınmalı?

Corona virüsüyle baş etmeye çalışan ülkelerden bir tanesi de Çin'in en büyük ticaret ortaklarından Singapur. Ülkede bugüne kadar 178 Corona virüsü vakası tespit edildi ve hiç can kaybı yaşanmadı. Ülke şu sıralar, Corona virüsüne karşı mücadelede bir rol model olarak görülüyor.

Güneydoğu Asya ülkelerinden bir tanesi olan Singapur, pek çok özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan bölgelerden bir tanesi. Öyle ki Singapur, dünyanın birkaç şehir devletinden bir tanesi ve gelişmişlik düzeyi hayli yüksek. Ayrıca ülke halkı da genel olarak zengin bir yaşam sürüyor. Ancak Singapur da şu sıralar, tüm dünyayı etkileyen Corona virüsü belası ile mücadele etmeye çalışıyor.

Singapur'daki yetkililer, bugüne kadar 178 Corona virüsü vakası olduğunu resmen doğruladılar. Bu 178 vakanın 96'sı virüsten kurtulmayı başarırken 82 vaka hala tedavi altında. Peki ülke, bunca vakaya rağmen nasıl oldu da hiçbir vatandaşını Corona virüsüne kurban vermedi? Singapur'un Corona virüsüyle ilgili olarak aldığı önlemler, ülkenin virüsle mücadele konusunda rol model olarak görülmesinin nedenini oluşturuyor.

Singapur, Çin'in önemli ticaret ortaklarından bir tanesi. Bu da Çin'de yaşanan olayların bu ülkeyi doğrudan etkilemesine neden oluyor. Hatta 2002-2003 yılında yine Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü, Singapur'u doğrudan ve derinden etkilemişti. Dolayısıyla aradan yıllar geçtikten sonra ortaya çıkan Corona virüsü de Singapur'u derinden etkiledi. Virüs, ortaya çıktığı ilk günlerden beri Singapur'da bulunuyor.

Corona virüsünün doğrulanmaya başladığı ilk günlerde Singapur'da yaklaşık olarak bir düzine vaka bulunuyordu. Kısa bir süre içerisinde de bu vakaların sayısında artış gözlendi. Hal böyle olunca da Singapur'daki devlet yetkilileri, Corona virüsüne karşı topyekün savaş açtılar. Dilerseniz hemen, Singapur'un Corona virüsüne karşı neler yaptığına daha yakından bakalım.

Singapur, Corona virüsüyle mücadelesine bu virüsün SARS ile yakınlığını araştırarak başladı. Gün içerisinde bir ya da iki vaka tespit etmeye başlayan yetkililer, bir yandan bu virüs üzerinde bilimsel çalışmalar yaparken bir yandan da tespit edilen vakaların sosyal yaşamlarını incelediler. Yetkililer böylelikle, virüsün kimlere yayılmış olabileceğini tespit etmeyi amaçlıyorlardı.

Singapur'un Corona virüsüne karşı başlattığı savaşta ele alınan ikinci konu ülke genelindeki yetkili kurum ve kuruluş binalarıydı. Öyle ki yetkililer, bu binalara giren herkesin iletişim bilgilerini almaya başladılar ve termal kameralarla inceleme yaptılar. Böylelikle potansiyel Corona virüsü vakalarıyla sürekli olarak irtibat halinde olundu. Yetkililer, gerekli önlemleri almaya çalışırken bilim insanları da Corona virüsünü tespit edecek kitler oluşturdular.

Ülke genelinde ulaşımın sağlandığı limanlar ve havalimanlarının tümünü bir anda acil durum merkezi haline getiren Singapur, ülkeye giriş yapan herkesi 3 saat kadar karantina altına aldı. Bu süreç içerisinde ülkeye giriş yapan kişilere Corona virüsü testi yapıldı. Yapılan testlerde sonuçları negatif çıkan kişilerin ülkeye girişine izin verilirken Corona virüsü taşıyan insanların karantina sürecine devam edildi.

İşte tüm bu çalışmalar, Singapur'un Corona virüsü ile mücadelesinde can kaybının yaşanmamasını sağladı. Ayrıca virüslerin tespit sayısı da ilk salgından sonra neredeyse sıfıra düştü. Ülke genelinde şu sıralar, yeni vakaların görülmesinden ziyade Corona virüsünden kurtulan insanlar konuşuluyor.