Fahrettin Koca, BioNTech ile Aşı Anlaşmasını İmzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ile bir süredir devam eden görüşmeler sonrası aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Türkiye, önümüzdeki günlerde 550 bin doz aşı alacak.

Geçtiğimiz aylarda klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu açıklanan ve yüzde 90'ın üzerinde bir etkinliğe sahip olduğu tespit edilen Pfizer / BioNTech aşısı, bir süredir gündemde. Özellikle sosyal medyada Türkiye'nin bu aşıdan neden temin etmediği ya da ne zaman temin edeceğine dair pek çok soru soruluyordu.

Dün yaptığı bir paylaşımda BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün akşam saatlerinde yaptığı yeni bir paylaşımla anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Türkiye, yıl sonuna kadar 550 bin doz aşı alacak:

Bakan Koca, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim."

Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, BioNTech ve Pfizer'ın sözleşmeye "aşının üretimiyle ilgili sorumluluk taşımadıklarına" dair bir madde koydurmak istediğini ancak kendilerinin bunu kabul etmediğini belirtmişti.