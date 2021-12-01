İsveçli Vatandaşlar Aşı Pasaportu İçin Mikroçip Taktırıyor

Birçok İsveçli, COVID-19 salgınından önce gönüllü olarak ellerine mikroçip taktırmaya başlamıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen aşı pasaportunun mikroçiplerle erişilebilir olması, mikroçip taktıran insan sayısını arttırdı.

Bir pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçipler, şırınga yardımıyla vücuda yerleştirilebiliyor. Son yıllarda İsveç'te binlerce kişi el derilerinin altına yerleştirilen bu mikroçip teknolojisini kullanıyor. Akıllı telefonlara erişimden, kilitli ev kapısını açmaya kadar günlük hayatta birçok alanda kullanılan teknolojiden faydalanan vatandaşlar artık mikroçip sayesinde COVID-19 aşı bilgilerine de erişebiliyor.

İsveçli vatandaşlar günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için el derilerinin altına mikroçip taktırmaya zaten başlamışlardı. Ülkede, koronavirüs önlemleri kapsamında aşı pasaportu uygulamasına geçirileceğinin duyurulmasıyla ellerine mikroçip taktıranların sayısında hızla artış yaşandı.

6 bin vatandaş mikroçip taktırdı

İsveç’te 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde COVID-19 aşı pasaportunun istenmeye başlanmasıyla ellerine mikroçip taktıranların oranında artış olduğu bildirildi. Eline mikroçip taktıran vatandaşlardan biri, cep telefonunu eline almasıyla COVID-19’la ilgili bilgilerinin cep telefonuna yansıdığını belirtirken bunun yeni bir gelişim olduğunu ve İsveçliler arasında gitgide popüler hale geldiğini ifade etti. İsveç hükümeti, yerleştirilen mikroçiplerin bir tür aşı pasaportu olarak kullanılması ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen, İsveç’te şu ana kadar 6 bin kişinin eline mikroçip takıldığını açıkladı. Petersen, mikroçip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi sayesinde aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı taşımaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Petersen, çip takılmasıyla tüm dünyadan tepkiler aldıklarını ancak İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.

İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017 yılında, ellerine mikroçip taktıranların artmasıyla mikroçip ile bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu. Uzmanlar, hayatın çeşitli alanlarında kullanılan mikroçip teknolojisinin yakında Avrupa’da da oldukça yaygınlaşacağını düşünüyor.