Karantina ve İzolasyona İlişkin Güncel Rehber Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin güncellenmiş rehber yayımladı. Rehberde, yüksek riskli kişilerin bakım gördüğü alanlarda kalanların ve buralarda hizmet verenlerin karantina sürelerine de yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, karantina ve izolasyon uygulamalarına dair güncellenmiş rehber yayımladı. Buna göre COVID-19 rehberinin “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon” bölümüne ek olarak bir de “Güncel Dönemde COVID-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları” dahil edildi.

Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nda bu konuyla alakalı alınan yeni kararların bulunduğu rehberde; yüksek riskli grupta yer alan kişilerin bakım gördüğü alanlarda kalanların ve buralarda hizmet verenlerin karantina sürelerine de değinildi.

Bakım evleri ve ceza infaz kurumu gibi ortamlarda kalan aşısız ve son 3 ayda COVID-19 geçirmemiş temaslı kişiler

Güncel rehbere göre yaşlı bakım evleri ve ceza infaz kurumları gibi yüksek risk sınıfındaki kişilere bakım sağlanan ve hizmet veren; hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde COVID-19 geçirmemiş veya aşısız COVID-19 temaslı kişilerin karantina süresinin 10 gün olacağı belirtildi. Yüksek riskli kişilere hizmet veren çalışanların 7. günde karantina sürelerin dolmuş olsa bile 10 gün süreyle bu riskli gruba herhangi bir hizmet vermeyecekler.

Buna ek olarak bahsi geçen ortamlarda kalan veya hizmet verenler arasında COVID-19'u semptom göstermeden veya hafif bir şekilde atlatan kişilerin izolasyon sürelerinin de 10 gün olması gerektiğine karar verildi.

Hatırlatma dozu olmamış ve son 3 ayda COVID-19 geçirmiş olan yakın temaslı kişiler karantinaya alınmayacak

Hatırlatma dozu yapılmış veya son 3 ay içinde COVID-19 atlatmış yakın temaslı kişilerin ise karantinaya alınmayacağı; bunun yerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, kişinin kendi semptomlarını takip ederek günlük yaşamlarına devam edeceği kaydedildi. Bu kişilerin semptom göstermesi halinde ise semptomun geliştiği gün PCR testi yapılacak.

Öte yandan rehberde, karantina uygulanmayacak olsa bile kısmi risk olması sebebiyle yakın temaslı olan kişilerin 10 gün süreyle maske ve mesafe kurallarına azami dikkat etmesinin önemine de dikkat çekildi.

Aşı ve hatırlatma dozunu olmamış, son 3 ayda COVID-19 geçirmemiş yakın temaslılar 1 hafta karantinaya alınacak

Hatırlatma dozunu olmamış, son 3 ay içinde COVID-19 olmamış ya da herhangi bir aşı olmamış yakın temaslı kişiler ise 7 gün süreyle karantinaya alınacak. Bir haftalık süre içerisinde semptom gelişmezse temaslı kişi, 7. günün sonunda test vermesine gerek kalmadan karantinadan çıkacak. Bu süre içinde semptom gelişmesi halinde ise kişiye semptomun görüldüğü gün PCR testi yapılacak.

Aşı durumuna bakılmaksızın, COVID-19'u asemptomatik veya hafif geçiren kişiler de 1 hafta karantinaya alınacak

COVID-19'u semptomsuz veya hafif bir şekilde geçirenler ise aşı durumlarının ne olduğu fark etmeksizin; semptom gösterenler semptom başlangıcından, semptom göstermeyenler ise ilk PCR testi numunesinin alınmasından itibaren 7 gün süreyle izolasyona alınacak. 7 günlü izolasyonun sonunda semptom göstermeyen veya hafif semptomlu olup da son 24 saat içerisinde antipiretik almamış olmasına rağmen ateşi çıkmamış kişilerin izolasyonu, PCR testine gerek kalmadan sonlandırılacak.

Rehberde bu kişilerin de kısmi risk olması nedeniyle 10 gün süreyle maske ve mesafeye azami şekilde dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.