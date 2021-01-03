Dünya Ekonomik Forumu, 20. Küresel Rekabet Gücü Raporu'nu yayınladı ve raporda COVID-19 salgınının küresel ekonomiye etkisi değerlendirildi. Ayrıca raporda, salgının etkilerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere etkisi karşılaştırıldı.

Dünya genelinde 84 milyondan fazla insana bulaşan ve 1,8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, sadece günlük yaşamı olumsuz etkilemekle kalmadı. Salgın, ayrıca dünya genelinde ekonomiyi ve finans piyasalarını oldukça derinden sarstı.

Peki, bu salgının dünya ekonomisine etkisi ne oldu? Dünya Ekonomik Forumu 20. Küresel Rekabet Gücü Raporu'nda COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Şubat 2020 – Haziran 2020 dönemini kapsayan araştırmada, dünya genelinden 11.866 işletmeden 126 ekonomi yer aldı. Peki, araştırmanın sonuçları neler sunuyor?

COVID-19 salgınının ekonomik etkisi

(COVID-19'un gelişmiş ekonomilere etkisi)

Araştırma verilerinde, COVID-19'un gelişmiş ekonomilere kıyasla gelişmekte olan ekonomilere etkilerinin kıyaslanmasına odaklanıldı. Araştırma, 2020 verilerinin son üç yılla karşılaştırılmasıyla sonlandırıldı. Peki, araştırma sonunda elde edilen sonuçlar neler?

Gelişmiş ekonomilerdeki rekabette ve şirketler arasındaki iş birliğinde düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Tabii aynı zamanda çalışma oranları da olumsuz etkilendi. Birçok kişi, salgın sırasında işini kaybetti. Gelişmiş ekonomilerdeki rekabette yaşanan düşüşün ana sebeplerinden bir tanesinin dijital platformların aşırı kullanımı olabileceği belirtildi.

(COVID-19'un gelişmekte olan ekonomilere etkisi)

Salgınla birlikte insanlar çevrimiçi platformlardan alışveriş yapmaya yöneldi ve bu da doğal olarak e-ticaret sitelerinin gelir oranının artmasını sağladı. Özellikle Amazon gibi şirketler, büyük artışlar yaşadı. Gelişmiş ekonomiler rekabette düşüş ve istihdam sağlama sorunları yaşarken gelişmekte olan ülkeler de farklı sorunlarla boğuşmak durumunda kaldı.

Yayınlanan rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde artan enflasyon sebebiyle ekonomiler düşüş yaşadı. Ayrıca bu ülkelerdeki suç oranlarında artış gözlemlendi. Salgının çıkmasıyla birlikte suç oranının 2018 ve 2019'a göre arttığı belirtildi. Dünya Ekonomik Forumu'na göre COVID-19 salgını kontrol altına aldığında bu oranlarda iyiye doğru bir artış olacak.