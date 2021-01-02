Uzmanlardan Farklı COVID-19 Aşısı Kullanımına Karşı Uyarı

İngiltere'nin sınırlı aşı stoku sorununu aşabilmek için uygulamayı düşündüğü iki farklı aşının uygulanması fikrine karşı uyarı geldi. İki farklı aşıyı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusunda yeterli bilgi olmadığı dile getirildi.

Dünya genelinde koronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar geliştirilen ve kullanıma aşamasına neredeyse hazır olan birçok aşı bulunuyor ancak bu aşıların yeterli stoklara sahip olup olmaması konusu oldukça tartışmalı.

Bu stok sorunuyla mücadele etmek için çeşitli yöntemler geliştiriliyor. İngiltere, iki dozu farklı aşılarla uygulamayı planlıyor. Ancak bu yöntemin etkinliği konusunda ABD'den bir uyarı geldi. ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi, farklı aşıların karıştırılmasının etkinliğinin ve güvenliğinin bilinmediğini açıkladı.

ABD'den farklı aşıları karıştırmayın uyarısı

Onaylanan ilk aşıyı Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedarikinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir" dedi.

Onaylanan ilk aşı olan Pfizer – BioNTech aşısını geniş kapsamlı olarak kullanan ilk ülke olan İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, aşıya ulaşımda karşılaşılan engelin, kış boyunca devam edeceğini söyledi. Tabii bu sorunu aşmak için uygulanması düşünülen çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu kapsamda uygulanan yöntemlerden bir tanesi, normal şartlar altında 3 hafta arayla vurulması gereken aşının ikinci dozunun uygulanma süresinin 12 haftaya çıkarılması oldu. Bu sayede daha çok kişiye en azından ilk doz aşı uygulanabilmiş olacak. Ancak %90 üstündeki başarının, her iki dozun da uygulanmasıyla elde edileceği aşı üreticileri tarafından dile getiriliyor.

Bu konuda değerlendirilen bir diğer yöntem de iki dozun farklı aşılarla uygulanması oldu. İngiltere'deki yetkililerin, Pfizer – BioNTech aşısına ek olarak İngiltere'de geliştirilen Oxford – AstraZeneca aşısının birlikte uygulanabilmesine izin vereceği ifade ediliyor. Buna göre ilk doz Pfizer – BioNTech, ikinci doz Oxford – AstraZeneca aşısı olarak verilecek. Ancak bu konu oldukça tartışmalı.

Sözcü'de yer alan habere göre Cornell Üniversitesi Aşı Uzmanı John Moore, bu duruma karşı çıkanlardan. Moore, yetkililerin bilimi geri plana alarak durumdan kurtulmaya çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi de iki farklı aşının karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

John Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre şu ana kadar dünya genelinde 84 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs, 1,8 milyondan fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu.