COVID-19, Yaşam Beklentisinde Ciddi Düşüşe Neden Oldu

Her yıl düzenlenen bir yaşam beklentisi araştırmasına göre COVID-19 pandemisi, birçok ülkenin ortalama sayılarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Böylesine bir düşüş, araştırmacıların ifadelerine göre en son 2. Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1930’lu yıllarda görülmüştü.

COVID-19 salgını, insanların 21. yüzyılda en uzun süreli ve en şiddetli endişe kaynağı oldu desek abartmış olmayız. Zira 2 yaşına doldurmasına aylar kalan pandemi, birçok bölgede hâlâ can almaya devam ediyor. Bu aralıksız endişe, insanların yaşamdan beklentilerini de olumsuz yönde etkiliyor.

Yeni bir araştırmaya göre ortalama yaşam beklentisi, koronavirüs pandemisiyle birlikte ciddi bir düşüş yaşadı. Öyle ki salgının getirdiği düşüş, 2. Dünya Savaşı’nın getirdiği düşüşe oldukça yakın oldu.

Bu denli bir düşüş en son 1930'larda görüldü

Farklı bölgelerden 29 ülkenin katıldığı araştırmada kadın ve erkek gibi sınıflara da ayrılan binlerce kişiye ne kadar yaşamayı bekledikleri soruldu. Bu sorunun cevabı olan sayılar, COVID-19 pandemisine kadar her sene ufak ufak artmaktaydı. Bunun nedeni tabii ki tıbbi teknolojilerde her sene yaşanan olumlu gelişmelerdi. Ancak Wuhan’da birden bire patlak veren salgının tüm dünyaya aylar içinde yayılması, bu beklentiye büyük bir düşüş yaşattı.

Araştırma ekibinde yardımcı yazar olarak yer alan Dr. José Manuel Aburto, “İspanya, İngiltere, İtalya, Belçika gibi Batı Avrupa ülkeleri için beklenen yaşam süresinde en son bu kadar büyük düşüşler 2. Dünya Savaşı sırasındaydı” ifadeleriyle yaşanan düşüşün ciddiyetini vurguladı.

International Journal of Epidemiology'de yayınlanan bulgulara göre yaşam beklentisindeki en büyük düşüşler, 2,2 yılla ABD’li erkeklerde yaşandı. En büyük ikinci düşüşse 1,7 yıl azalmayla Liitvanyalı erkeklerde oldu.

Dr. Aburto, insanların yaşam beklentisindeki ortalamanın kaydettiği ilerlemenin yaklaşık 1 yılda nasıl harcandığını şu sözlerle açıkladı: “Sekiz ülkede kadınlar ve 11 ülkede erkekler bir yıldan fazla kayıplar yaşadı. Bu ülkelerin son zamanlarda yaşam beklentisinde bir yıllık bir artış elde etmesi ortalama 5,6 yıl sürdü. 2020 yılı boyunca bu ilerleme COVID-19 tarafından tamamen silindi.”