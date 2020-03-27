COVID-19'a Sıtma İlacı Öneren Doktora Tehditler Geliyor

Dünyada 20 binden fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19 hastalığına karşı sıtma tedavisinde kullanılan klorokin ilacının etkili olduğu sonucuna ulaşan Fransız Profesör Didier Raoult’un ölüm tehditleri aldığı bildirildi.

Daha önce yaptığımız bir haberde, Fransa merkezli dünyanın önde gelen ilaç laboratuvarlarından Sanofi’nin, sıtma için kullanılan Hidroksiklorokin (Plaquenil) ilacı ile 300.000 COVID-19 hastasının tedavi edilebileceği yönündeki açıklamasını sizlerle paylaşmıştık.

Sanofi’nin gerçekleştirdiği çalışmayı yöneten Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör Didier Raoult, 24 COVID-19 hastasının söz konusu ilaçla tedavi edildiği söyleyerek, altı gün sonra vakaların yüzde 75'inde virüsün kaybolduğunu ifade etmişti. Fransız hükümeti ise ilk testin bulgularını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt olmadığından, denemelerin daha fazla hasta ile genişletileceğini açıklamıştı.

Bugün Fransız basınına yansıyan bazı haberlerde, Profesör Raoult’un ölüm tehditleri aldığı ileri sürüldü. Aktarılan bilgilere göre, ünlü bilim insanını arayan kimliği belirsiz bir kişi, “Yarın saat 14.00’a kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen, olacakları görürsün” ifadeleriyle Prof. Raoult’u tehdit etti.

Bu olaydan sadece bir gün sonra Prof. Raoult'a gönderilen bir mesajda ise "Klorokin ilacıyla ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var” denildi. Euronews’e göre Fransız basını bilim insanını tehdit eden kişilere 'kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı. Söz konusu haberlerle ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan Prof. Raoult’un, soruşturma süreci devam ettiği için basına herhangi bir demeç vermeyeceği belirtildi.

Lupus, romatoid, artrit ve sıtma gibi otoimmün yani sadece belli bir organı hedef alan hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan Plaquenil, aşırı dozda verilmesi halinde bazı istenmeyen etkilere neden olabiliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, bazı HIV ve sıtma ilaçlarının COVID-19’a karşı az da olsa etkili olduğunu söylemişti.