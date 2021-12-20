COVID-19'a Yakalananlarda Uzun COVID Sendromu Görülüyor

COVID-19 virüsünün kendisi bitmiş gibi şimdi bir de hastalığı atlattıktan sonra yaşanan sorunlarla uğraşıyoruz. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre hastalığı atlatan insanların büyük bir kısmında uzun vadeli sıkıntılar ortaya çıkıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına aldığı günden beri peşimizi bir türlü bırakmak bilmeyen ölümcül COVID-19 virüsü üzerine her gün yeni bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmalar sayesinde de virüse dair sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz. Şimdi de Almanya’da yapılan bir araştırmada, yeni tip COVID-19 virüsü ile enfekte olan insanların yüzde 40'ında "Uzun COVID Sendromu” sorununun ortaya çıktığı sonucuna ulaşıldı.

Almanya’da bulunan Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nin yürüttüğü araştırmaya göre Ekim 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında COVID-19 virüsüne yakalanan 10 bin 250 kişinin yaklaşık olarak yarısında, hastalığın üzerinden en az altı ay geçmiş olmasına rağmen uzun süre etkisini gösteren sorunların yaşandığı tespit edildi.

Uzun COVID Sendromu üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekiyor

Araştırma raporunda, incelenen COVID-19 hastalarında hafıza kaybı, korku, yorgunluk, nefer darlığı, baş dönmesi ve uyku güçlüğü gibi birçok uzun vadeli sorunun yaşandığı belirtilirken; katılımcıların yüzde 46’sını oluşturan kadın bireylerin bu sorunlardan erkeklere göre çok daha sık bir şekilde etkilendiği ortaya çıktı.

COVID-19 virüsünden bazı kişilerin spesifik olarak daha çok etkilenip etkilenmediğini, risk faktörlerinin olup olmadığının ve bu sorunlara karşı ne gibi tedavi seçeneklerinin uygulanabileceğinin anlaşılması için bu husustaki araştırmaların artırılacağını belirten araştırmacılar; Uzun COVID Sendromu’na dair daha detaylı verilerin 2022 yılının ikinci çeyreğinde kesin olarak tespit edilebileceğini de sözlerine ekledi.