Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’la ilgili klinik değerlendirme verilerini inceledi. Dr. Kara, TURKOVAC aşısının klinik analiz sonuçlarının oldukça olumlu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 3 hafta önce Türkiye’nin geliştirdiği yerli aşı TURKOVAC’ın acil kulanım onayı başvurusunun yapıldığını açıklamıştı. Aşının değerlendirme süreci devam ederken Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli aşının klinik analiz sonuçlarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Ateş Kara, aşı ile ilgili elde edilen ön verilere göre, şimdiye kadar TURKOVAC aşısı olan kişiler arasında COVID-19’u ağır geçiren olmadığını ifade etti. Dr. Kara ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini bildirdi.

"Sonuçlar oldukça olumlu"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’la ilgili klinik analiz sonuçlarının oldukça olumlu olduğunu belirtti. Dr. Kara TURKOVAC’ın değerlendirilme sürecini "Klinik analizde yerli aşının etkinliğinin gözlemlenebilmesi için bir gruba TURKOVAC diğer gruba da mevcut kullanılan bir aşı uygulandı. Gözlem sonucunda elde edilen verilere göre her iki gruptaki kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye ya da yoğun bakıma yatan olmadı. COVID-19 pozitif olan kişilerin sayılarına bakıldığında da TURKOVAC aşısı olanların daha avantajlı olduğu görüldü." sözleriyle anlattı. Aşının etkinliğini ve koruyuculuğunu gösteren bu verilerin olumlu olduğunu aktaran Profesör Kara, verilerin acil kullanım onayını değerlendiren komisyona sunulduğunu ifade etti.

Dr. Ateş Kara, aşının etkinliğinin yanı sıra yan etkileri incelerken “Koronavirüse karşı inaktif aşılar dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar kişiye uygulandığı için olası istenmeyen etkilerin neler olduğunu biliyoruz. Bu konuda başlangıca göre avantajlıyız. TURKOVAC’ta da bu etkilerin görülüp görülmediğine bakıyoruz" dedi. TURKOVAC'ın yan etkiler konusunda elde edilen verilerinin de olumlu olduğu gözlendi.

Komisyonun bu kapsamlı değerlendirmeleri sonucunda TURKOVAC’a acil kullanım onayı verilmesi, aşının her yönüyle güvenilir olduğunu kanıtlayacak. Aşının onaylanmasından sonra ülkemizde uygulanan mRNA ve Sinovac aşılarına ek, üçüncü bir aşı olarak TURKOVAC da kullanılabilecek.