İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra tat duyusunu sınamak için gözüpek bir yola başvurdu. Kamera karşısına geçen Marler, bu test için bir Şili biberi yedikten sonra acının etkisiyle hızla yan odaya koştu.

COVID-19’un en sık karşılaşılan belirtilerinden biri, tat ve koku kaybı. Bu belirti genelde enfekte olduktan kısa süre sonra ortaya çıktığından koronavirüs kaptığı düşüncesine kapıldıklarında ilk olarak bu duyularını test ediyor.

Çoğumuz bu testi kokusu rahatça alınabilecek bir şey koklayarak yapıyoruz. Ya da mutfakta hemen ağzımıza atabilecek bir atıştırmalık yiyerek. Ancak bazı insanlar biraz aşırıya kaçarak bu testi bir ‘challenge’a dönüştürüyor. Bunlardan biri de İngiliz ragbi yıldızı Joe Marler.

Joe Marler’ın tat duyusunu test etmek için acı biber yediği video:

Harlequin F.C. takımında oynayan İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, girdiği COVID-19 testinden pozitif sonuç aldı. COVID-19 şüphesi olan ya da testi pozitif çıkan çoğu kişi gibi o da tat ve koku duyularının yerinde olup olmadığını merak etti. Ancak kolonya koklamak ya da çikolata yemeyi kendisi için fazla sıradan bulan Marler, duyu testi için acı biber yemeyi seçti.

Test için kamera karşısına geçen Marler, acı hissiyatının tat almayla alakası olmayabileceğinin farkındaydı. Yine de bu riski göze almayı seçen ünlü sporcu, biberin neredeyse tamamını bir ısırıkla aldı. Çiğnerken biberin kendi tadını hissetmeyen Marler, bir süre sonra acıyı hissetmeye başladı. Birkaç saniye sonr acı hissiyatının artmasıyla da içeri koşarak bunu dindirecek yollar aradı. Bunun nedeni, bir şeyi acı yapan kapsaisin maddesini algılayan VR1 reseptörlerinin belki de koronavirüsten etkilenmiyor olması olabilir.